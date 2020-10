Los 10 mejores jugadores libres del mercado de fichajes; Cavani, Gotze o Mandzukic entre ellos

1. Edison Cavani (20M)

A sus 33 años, el delantero uruguayo, ex del PSG, es uno de los grandes nombres que han quedado como agentes libres en este mercado de fichajes. Con un valor de mercado de 20 millones de euros, el charrúa ha sido relacionado en muchas ocasiones con el Atlético de Madrid.

Romain Biard / DPPI / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

2. Mario Gotze (10,5M)

El mediocentro alemán de 28 años, héroe del Mundial de Brasil 2014 con su gol en la prórroga, se desvinculó del Borussia Dortmund este verano y aún no parece tener destino. Desde que en 2016 fichase por el Bayern Munich, su nivel y valor de mercado no ha hecho más que descender, hasta los 10,5 millones de euros.

Christopher Mast / Zuma Press / ContactoPhoto

3. Nathaniel Clyne (8M)

El lateral derecho inglés ha sido una pieza muy utilizada por todos sus entrenadores mientras ha estado sano. A sus 28 años, Clyne acumula múltiples lesiones que le apartan cada temporada varios meses de los terrenos de juego. Algo que impide que muchos equipos se interesen en su fichaje.

Graham Hunt/Pro Sports Images /AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

4. Daniel Sturridge (8M)

De estrella en el Liverpool a agente libre. Esa ha sido la progresión de un Sturridge que vivió su último gran año en 2016. El delantero inglés de 31 años no ha logrado triunfar en ninguno de los equipos por donde pasó después de su salida de Anfield. Lastrado por las lesiones, West Brom y Trabzonspor, donde fue suspendido por apuestas ilegales, han sido sus últimas aventuras.

Kim Price / Zuma Press / ContactoPhoto

5. José Callejón (7,5M)

El único español de la lista. Callejón abandonó Nápoles como un ídolo tras 6 años en San Paolo. A sus 33 años, busca un equipo que quiera acogerle. Su futuro parece seguir en Italia, en la Lazio, aunque aseguran que el Betis y el Sevilla también estarían interesados.

Fabrizio Carabelli / Zuma Press / ContactoPhoto

6. Ezequiel Garay (4,8M)

La historia de Garay y el Valencia llegó a su fin de la forma más abrupta posible. El argentino estaba a punto de firmar su renovación cuando se lesionó de gravedad, es entonces cuando el club ‘ché’ decidió que era el momento de separar sus caminos. Con 33 años, el central argentino ha sido relacionado con equipos en Portugal e Italia.

Maria Jose Segovia / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

7. Alexandre Pato (4,8M)

Pato siempre ha sido uno de esos ‘juguetes rotos’ que nunca llegó a explotar. Cualidades no le faltaban cuando jugaba en el Milan y maravilló al mundo en un partido contra el FC Barcelona. Pero su carrera dio un giro dramático con una vuelta a Brasil y un paso por la liga China. Sus aventuras en el Villarreal y en el Chelsea le ayudaron a mantener su carrera, pero decidió regresar a Brasil. Ahora, este delantero centro de 31 años, afronta una temporada en blanco en su horizonte.

Thiago Bernardes / Zuma Press / ContactoPhoto

8. Hatem Ben Arfa (4M)

El mago francés, alabado por muchos y criticado por otros. Su calidad es innegable, pero su poca regularidad también. Su último paso por LaLiga, en el Valladolid, no resultó demasiado gartificante.

Joaquin Corchero / AFP7 / AFP7 / ContactoPhoto

9. Mario Mandzukic (4M)

Ex del Bayern Munich, ex del Atlético de Madrid, y ex de la Juventus, el delantero centro croata de 34 años Mario Mandzukic puede quedarse sin equipo esta temporada. Acabó su contrato con el equipo de Turín el invierno pasado y se marchó al Al-Duhail de Qatar. Ahora como agente libre se ha rumoreado su vuelta a Italia, a la Fiorentina, algo que finalmente quedó en nada.

EFE

10. Samir Nasri (1,6M)

Todo un trotamundos desde que acabó su aventura con el Manchester City en 2017. Pasó por el Sevilla, el Antalyaspor turco, el West Ham y el Anderlcht en solo tres años. Las lesiones y su mala cabeza frenaron a un jugador que era una de las grandes promesas mundiales desde que firmó por el Arsenal.