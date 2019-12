Los lesionados Gameiro, Maxi Gómez y Cillessen se pierden el partido contra el Real Madrid

El portero Jasper Cillessen, el mediapunta Maxi Gómez y el delantero Kevin Gameiro se han quedado fuera este sábado de la convocatoria del Valencia CF facilitada por su entrenador, Albert Celades, para jugar este próximo domingo (21.00 horas) contra el Real Madrid en la jornada 17 de LaLiga Santander.

Tanto Cillessen como Gómez presentan "una lesión muscular en la parte posterior de su pierna derecha", según ha confirmado el club 'che' en un parte médico. Ambos están "pendientes de evolución", al igual que Gameiro, que arrastra idéntica molestia en su pierna izquierda.

Así, Celades ha conformado su convocatoria con: Jaume Doménech, Cristian Rivero; Ezequiel Garay, Thierry Correia, Gabriel Paulista, José Luis Gayà, Mouctar Diakhaby, Jaume Costa, Daniel Wass; Daniel Parejo, Francis Coquelin, Geoffrey Kondogbia, Carlos Soler, Ferran Torres, Vicente Esquerdo; Manu Vallejo, Rodrigo Moreno y Rubén Sobrino.

Celades, ha pedido "canalizar en confianza" la "alegría" de la victoria del martes ante el Ajax, que les permitió avanzar a octavos de final de la Liga de Campeones, para afrontar el partido ante el Real Madrid, un equipo que llega a Mestalla "en el mejor momento de la temporada".

"Se afronta con muchísima ilusión. Es un reto motivante contra uno de los mejores equipos del mundo. Venimos en una buena dinámica, de una alegría muy grande, y eso tenemos que canalizarlo en confianza, porque si no es difícil ganar a un equipo como el Real Madrid", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador valencianista reconoció que enfrentrarse a equipos "muy buenos" hace que la preparación motivacional del partido sea "más sencilla". "Hay que gestionar las situaciones de la mejor manera. El Real Madrid llega en el mejor momento de la temporada después de las dudas iniciales, con algunos de los mejores jugadores del mundo. Tienes que hacer un grandísimo partido para tener opciones", subrayó.

"Los favoritismos no valen de nada. No me importa mucho, la verdad", dijo sobre quién es favorito a la victoria. "Tienes que mantener la concentración durante todo el partido, cualquier despiste te castiga. Sabemos la dificultad que conlleva, pero lo afrontamos con la mejor mentalidad, intentando sacar nuestras fortalezas y tratando de gestionar la situación", manifestó.

Por último, Celades no desveló quién compartirá dupla atacante con Rodrigo ante las bajas de Maxi Gómez y Kevin Gameiro. "Tenemos a Manu Vallejo y a Sobrino. Las diferentes opciones trataremos de manejarlas de la mejor manera posible, explotando los recursos", finalizó.