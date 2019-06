"De los futbolistas se puede obtener mucha información y los asaltantes saben qué momento es el más apropiado"

Diecisete futbolistas de LaLiga española han sido víctimas de robos en sus domicilios: Arthur, Piqué, Jordi Alba, Boateng, Lucas Vázquez, Benzema, Zidane, Varane, Isco, Morata, Gabriel Paulista, Kondogbia, Garay, Joaquín, William Carvalho, Funes Mori y Emre Mor. En algunos casos, son víctimas de asaltos con violencia, en una ola sin precedentes.

Tiempo de Juego se puso en contacto con Vicent Guillén, uno de los responsables de 'Mars Intelligence', una consultoría de seguridad en cuya cartera de clientes se encuentran algunos futbolistas populares: "No es una casualidad, pero últimamente están sucediendo más casos de lo habitual. Son bandas organizadas, con una jerarquía concreta. Analizan bien el objetivo, lo siguen y lo tienen bien estructurado antes de actuar".

Guillén explicó que los autores de los atracos son "diferentes grupos que se mueven en todo el territorio nacional. De los jugadores se puede tener mucha información, analizan rutinas y ven cuál es el momento más apropiado. Les hay que no prefieren emplear la violencia y necesitan más tiempo, pero los que más preocupan son los que usan violencia o intimidación. Pasan esa línea, pero acceden más rápidamente a los bienes. Es lo que más preocupa a mis clientes".

Asegura que es muy fácil saber el día a día de un futbolista: "Hay cosas que ellos no pueden controlar, como la ubicación de los partidos, su poder adquisitivo o sus rutinas: es muy fácil saber cuándo tienen que jugar, que entrenar y dónde. Les aconsejamos que controlen fotografías que publican en redes, que no siempre sean en tiempo real, que no expongan sus relojes, joyas…".

En otros países, ya ha ocurrido: "En España, no sabemos el motivo, pero los jugadores empiezan a estar expuestos", finalizó.