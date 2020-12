"Los árbitros nos están faltando el respeto, es muy fácil pitar contra Osasuna"

"Puedo hacer una lista de errores como la de Mourinho, esto ya viene de lejos". El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, intervino en directo en el Tramo Final de Tiempo de Juego, con José Luis Corrochano, tras la derrota sufrida este sábado ante el Villarreal.

Braulio Vázquez habló a las claras sobre el arbitraje que está sufriendo el equipo rojillo en los últimos partidos y que, bajo su criterio, está perjudicando la marcha de Osasuna: "Después de perder como hemos perdido, cuesta más dormir. He visto las acciones del partido otra vez. Y esto no es que sea solo de hoy. El Villarreal juega fantástico, nosotros podemos cometer errores que asumimos, pero puedo hacer una lista como Mourinho, esto ya viene de lejos".

Y comenzó a ennumerar algunos de esos errores arbitrales contra Osasuna: "La semana pasada, con el 1-2, hay una mano clamorosa y el del VAR debía de tener prisa porque no la vio. Un penalti clamoroso el día del Huesca a Jony… No creo en la mala intención de los árbitros, pero sí creo que nos están faltando al respeto, es muy fácil pitar contra Osasuna. Lo siento, pero es lo que estoy sintiendo."

"Hoy el penalti a Calleri, es que se podían haber llevado la camiseta a casa y no la revisan. No entiendo cómo algunas acciones se revisan, como es el penalti de Gayá en el Camp Nou y las nuestras no se revisan, no quieren revisarlas o no entiendo por qué", dijo en alusión a la utilización del VAR.

El árbitro que amenazó con expulsar "a uno, aunque me equivoque"

Braulio Vázquez también denunció "una acción grabada en la que el colegiado se giró a nuestro banquillo diciendo “voy a expulsar a uno, aunque me equivoque”. Él no sabía ni a quién, le daba igual. Y se fue con la sonrisa esa que tiene que parece que le da todo igual… Nos llama por el número, a los otros por el nombre… A eso me refiero".

"Repito que tenemos un montón de errores y lesionados, pero cuando dice Velasco Carballo que ellos reconocen los errores… Sí, pero no es lo mismo que con un equipo se equivoquen el 70% y con otros el 30%, y no sé si es muy fácil pitar a Osasuna", explicó asumiendo su discurso: "Lo voy a decir, me da igual".