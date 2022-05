Lopetegui no da por hecha la clasificación para la Champions: "Medio embarazado no se puede estar"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, manifestó este martes, en la previa del partido de la antepenúltima jornada de LaLiga que disputarán el miércoles en el Sánchez-Pizjuán ante el Mallorca, que "la exigencia de todo el sevillismo es mirar al objetivo de la 'Champions'" después de que el pasado domingo hayan "consolidado esa plaza de 'Europa League' en la que muchos equipos querrían estar".

Lopetegui, en la comparecencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva, resaltó que este club buscará estar en la máxima competición continental porque "siempre quiere crecer", para lo que necesita ganar al Mallorca "un partido que es una final" porque "todos los equipos van límite" en el final de temporada, por lo que espera a un "rival complejo y difícil".

El técnico guipuzcoano señaló que lo "visto el último partido" del Mallorca, goleado en casa por el Granada (2-6), "no refleja su realidad" y está "seguro" de que tendrá enfrente "a un equipo agresivo, como hicieron ante el Barcelona o el Atlético".

"Yo creo que el Mallorca es más peligroso de lo que se piensa. Mañana vamos a necesitar de la ayuda de nuestro estadio para tratar de conseguir el objetivo. Yo a la grada no le puedo pedir más que lo que da, que es el aliento que siempre nos ofrecen", añadió el preparador vasco.

La clasificación para la Liga de Campeones que roza el Sevilla "no se puede dar por hecha" para su entrenador, ya que "medio embarazado no se puede estar: o estás clasificado para Champions o no", si bien espera que "ojalá los chicos tengan el premio gordo tras el buen trabajo de un que año ha sido especialmente complejo".

Lopetegui anunció la posible reaparición del delantero francés Anthony Martial, quien "está mejor" pero no se puede "hablar de su futuro ni de ningún futuro", si bien es cierto que "cuando mejor estaba, se lesionó dos veces, y eso no ha dejado ver al buen jugador que es", puntualizó.