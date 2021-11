El Levante destituye al entrenador Javier Pereira y a la dirección deportiva del club

El Levante ha destituido al entrenador Javier Pereira en la medianoche de este lunes.

Pedro Zamora contó la noticia en El Partidazo de COPE, con la decisión del Levante tomada. El club granota la hizo oficial mediante un comunicado que explica que no sólo se ha destituido al técnico extremeño, sino también "a los miembros del área deportiva Manolo Salvador, David Navarro y Manuel Fajardo", que fueron los encargados de traer a Javier Pereira en lugar de Paco López.

| Noticia @DepCOPEValencia | ??



?? Según ha podido saber @COPE, el @LevanteUD ha decidido despedir al entrenador, Javi Pereira.



??También ha despedido a la Dirección Deportiva.



?? Ampliamos en @partidazocopepic.twitter.com/iNsDvseRsd — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) November 29, 2021





Pereira ha dirigido al Levante durante las últimas siete jornadas en LaLiga Santander, en los que ha cosechado tres empates (ante Getafe, Atlético de Madrid y Athletic), y cuatro derrotas (frente a Sevilla, Granada, Deportivo Alavés y Real Betis).

Manolo Salvador, que cumplía su segunda etapa en el club, David Navarro y Manu Fajardo llegaron al área deportiva en verano de 2019.

El club "quiere agradecer a los cuatro su trabajo y empeño en sus respectivas etapas en el club del Ciutat de València y desearles la mejor de las suertes tanto a nivel profesional como personal en adelante", según indica en el comunicado.

En busca de un relevo... ¿Paco López?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Según la información de COPE Valencia, no se descarta la posibilidad de que la presidencia vuelva a llamar a Paco López para tratar de enderezar el rumbo del equipo, que es acualmente último en la clasificación de Primera División.

La plantilla mantuvo una reunión previa a la decisión que se ha tomado esta noche y están convocados para el martes a las 11 de la mañana en una sesión de entrenamiento que estará dirigida por el técnico del filial, Alessio Lisci.

El presidente del Levante, Quico Catalán, no quiso 'mojarse' en declaraciones a El Partidazo de COPE. Preguntado directamente por la opción de Paco López, respondió que "no vamos a valorar ese tema, no hemos hablado de entrenadores".

Audio