Laporta: "No tenemos noticias de que Gavi haya aceptado la oferta de renovación"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se mostró "cabreado y decepcionado"con el tramo final de temporada del primer equipo de fútbol y lamentó "la actitud" de los jugadores a los que, en su opinión, les ha faltado "carácter" y "liderazgo".

"Termino la temporada cabreado y decepcionado. Decepcionado porque, a pesar de que soy consciente de que hemos tenido lesiones, no puedes perder contra el Cádiz, el Rayo Vallecano y el Villarreal en casa. Estoy decepcionado con la actitud del equipo. He sufrido tanto o más que Xavi por esta falta de carácter", afirmó el máximo mandatario de la entidad en una entrevista concedida al diario L'Esportiu.

Según Laporta, el tramo final de curso de la escuadra reafirma la idea del club de "reforzar al equipo y tomar decisiones importantes" con vistas a la próxima temporada. Unas operaciones que, según el presidente, dependen de la capacidad de sanear la maltrecha economía de la entidad y liberar masa salarial para cumplir los "estrictos" requisitos de LaLiga respecto a las normas de 'fair play' financiero.

Por ello, volvió a criticar las normas de la patronal del fútbol profesional español: "Estamos hablando de LaLiga sobre estos temas, pero vemos una posición muy enrocada. En resumen: según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial. Si hacemos una operación entre estas opciones que tenemos para generar ingresos, todavía nos pondrían problemas".

Encima de la mesa la junta directiva tiene hasta tres opciones de venta de activos -derechos televisivos, Barça Studios y Barça Licensing & Merchandising (BLM)- para poder fichar en el próximo mercado de verano. No obstante, Laporta no descarta tomar "decisiones drásticas" para reducir la masa salarial que, según subrayó, "es muy difícil reconducir por una vía pacífica"con los jugadores.

"Esto (los salarios) de alguna manera lo tendremos que cortar. Normalmente es por la vía del consenso, por la vía del pacto, pero también entiendo las otras partes que pueden estar en este conflicto digan que tienen un contrato firmado que se tiene que cumplir", reflexionó. A la espera de gozar de margen para reforzar la primera plantilla de fútbol, el Barcelona está negociando la mejora del contrato de Pablo Páez Gavira 'Gavi'.

En este sentido, Laporta reveló que el futbolista tiene la propuesta de renovación "desde hace tiempo" y que el club no ha recibido respuesta por parte de su representante, Iván de la Peña, al que acusó de "estar jugando y comparando" con otras propuestas."Si tenemos a jugadores del fútbol base, les hacemos una oferta de presente y de futuro muy buena y resulta que su representante está comparando y retrasando la decisión; es comprensible que la situación no me guste. Yo le animaría a que aceptara nuestra propuesta lo antes posible, porque también nos ayuda a planificar", puntualizó.

Preguntado por la renovación de Kylian Mbappé por el París Saint-Germain, Laporta opinó que se trata de una operación que "distorsiona el mercado" y que, además, va en contra de "todos los principios" de la Unión Europea. "Son los efectos de que un club tenga un estado detrás", agregó.