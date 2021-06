Kroos: "Sergio Ramos es el mejor capitán que he tenido en mi carrera"

El internacional alemán Toni Kroos dijo este viernes que Sergio Ramos ha sido el mejor capitán que ha tenido en su carrera y que espera estar junto con él algunos años más en el Real Madrid.



"Creo que no tenemos que hablar de la importancia que tiene Sergio para el Real Madrid. No sé cómo van las cosas con el club. Creo que le quedan 20 días más de contrato. Solo puedo decir que he disfrutado mucho con él en estos ocho años y espero tener muchos años más con él", dijo Kroos en la conferencia de prensa de la selección alemana.



"Ha sido siempre un gran compañero y un gran capitán, ha sido el mejor capitán que he tenido en mi carrera", añadió.

Kroos: "Francia es favorita pero también decían que éramos favoritos en 2018"

El internacional alemán Toni Kroos dijo que aunque Francia -el primer rival de Alemania en la Eurocopa- parte como favorita en el torneo eso no tiene mayor importancia y recordó que muchos veían como favoritos en 2018 a los germanos que luego no pasaron de la fase de grupos.

"Está claro que Francia es favorita. Pero también decían que nosotros éramos favoritos cuando viajamos a Rusia. No es muy importante quien tenga el favoritismo", dijo Kroos en la conferencia de prensa de la selección alemana.

Kroos fue interrogado sobre una encuesta a la que respondió antes de 2018 respondiendo que el principal rival de Alemania era Alemania misma y se le preguntó si no había tenido una especie de presentimiento.

"No voy a pretender ahora decir que yo ya lo sabía. Pero sí tuve una sensación desde el último amistoso de antes del Mundial y era que la gente nos hacía mejor de lo que éramos en los comentarios. Me hubiera gustado no tener razón", dijo.

Ahora, según Kroos, el reto es superar un grupo especialmente difícil donde también están Francia y Portugal.

"Si superamos el grupo habremos hecho una declaración clara de lo podemos hacer", dijo.

Kroos fue interrogado también sobre uno de los debates que hay en Alemania y que es la composición del centro del campo y se le preguntó que si prefería jugar al lado de Ilkauy Güundogan o al lado de Joshua Kimmich.

"La verdad me da igual porque los dos son grandes jugadores. De Josh sabemos que también puede jugar muy bien como lateral. Illaky y yo no somos tan polivalentes", dijo.

"Yo no veo jugando por la derecha", dijo con una sonrisa.

Kroos dijo que en todo caso el trabajo de recuperación de pelota en el centro del campo es trabajo de todo el equipo, lo mismo que el trabajo cuando se tenga el balón.

"Todo el equipo tiene que cerrar espacios. Si permitimos que por ejemplo Mbappé entre el duelo uno a uno cualquiera de nosotros va a tener problemas. Tenemos que estar permanentemente apoyándonos", señaló.

"Cuando tengamos la pelota el trabajo será no perderla demasiado pronto y fabricar llegadas", agregó.

En los días que quedan hasta el martes, cuando Alemania debutará, el equipo podrá afinar ante todo algunos detalles.

"Ahora se trata de afinar algunos detalles. Creo que en los últimos días hemos hecho progresos pero no tenemos un partido para entrar con calma en el torneo. Todo tendrá que funcionar desde el comienzo", aseguró.