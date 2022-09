Koke: "Mi idea es retirarme en el Atlético, pero veremos qué pasa cuando acabe mi contrato"

El centrocampista del Atlético de Madrid Jorge Resurrección 'Koke' insistió este viernes en que su idea es terminar su carrera en el conjunto rojiblanco, aunque habrá que esperar a ver "qué pasa" cuando finalice su contrato.

El capitán colchonero alcanzó los 553 partidos en el club, igualando a Adelardo Rodríguez, a quien superaría este sábado en el partido ante el Sevilla. "Son situaciones y momentos vividos de mucho trabajo y mucho sacrificio y es un orgullo poder llegar a esa cifra y ojalá sea mucho más", deseó Koke en una entrevista a DAZN.

Y para seguir creciendo como leyenda rojiblanca, el vallecano deja claro que quiere culminar su trayectoria en el Atlético. "Mi idea siempre ha sido retirarme aquí pero veremos qué pasa cuando acabe mi contrato. Me quedan dos años, este y otro más, y mi idea es seguir aquí. No sé qué pasará, lo que tenga que venir, bienvenido sea", afirmó convincente.

"El míster desde el primer día me dio su confianza, porque yo no tenía muchos minutos, era joven, y le pregunté qué quería de mí y él me dijo que iba a ser un jugador muy importante dentro del club, que tuviera paciencia. Yo creí en él, él creyó en mí y luego hay que responder en el terreno de juego, no solo de palabra", comentó sobre su relación con el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone.