Koeman sigue entrenando con los 19 del primer día, sin Messi y sin Rakitic

Los mismos 19 jugadores que se ejercitaron el lunes en el primer entrenamiento de la era Koeman han repetido este martes, en una nueva sesión en la que tampoco participaron ni el delantero Lionel Messi ni el centrocampista Ivan Rakitic.

Messi hizo oficial la semana pasada su decisión de no volver a vestir la camiseta azulgrana y Rakitic tiene permiso del club para cerrar su fichaje por el Sevilla.

Así, han vuelto hoy a ejercitarse en la Ciudad Deportiva Joan Gamper: Piqué, Luis Suárez, Dembélé, Neto, Jordi Alba, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Junior, Rafinha, Oriol Busquets, Matheus Fernandes, Wagué, Araujo, Akieme, Cuenca, Konrad, Ilaix Moriba, Monchu y Arnau Tenas.

Estos jugadores han seguido haciendo trabajo individual con un gran componente físico pero combinado con ejercicios con balón. La plantilla azulgrana volverá a entrenarse este miércoles, a las 9:30 horas, en las instalaciones de Sant Joan Despí.

