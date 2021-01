Koeman: "No se pueden fallar tantos penaltis, es demasiado"

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, calificó de "locura" el que su equipo tenga que encadenar ocho partidos -este domingo contra el Elche jugará el séptimo seguido- lejos del Camp Nou. "Nunca lo he vivido. Es una cifra brutal. Ocho partidos es una locura", reconoció Koeman quien, en cualquier caso, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo durante este período.

"Tenemos una nota alta en el mes de enero. Quitando el resultado final de la Supercopa, el resto de partidos los hemos ganado. El equipo ha cumplido y ha demostrado ser fuerte", apuntó. Sus jugadores vienen además de disputar tres prórrogas seguidas (en los dos partidos de la Supercopa de España y los dieciseisavos de final de la Copa del Rey) y, por eso cree que, para ganar mañana en el Martínez Valero, "va a ser importante recuperar gente".

Koeman recupera a Dest El jugador del Barcelona ha recibido el alta médica y está disponible para el encuentro de este domingo ante el Elche. 23 ene 2021 - 12:57

"El equipo necesita frescura. Sabemos que tenemos un calendario apretado con muchos partidos y muchos viajes y hemos tenido tres partidos seguidos con prórroga. Menos mal que jugamos por la tarde. Pondremos un equipo con chispa, con mentalidad fuerte, para intentar ganar el partido", añadió.

El preparador neerlandés volvió a insistir, como hizo tras el partido copero contra el Cornellà, que sus jugadores no pueden fallar tantos penaltis. Entonces, el equipo erró dos lanzamientos que le obligaron a resolver el pase en la prórroga.

"Si analizas el tema de los penaltis, hemos tirado doce y fallado cinco esta temporada. Es mucho, demasiado. Sabemos que el número uno es Leo, pero si no está Leo necesitamos otra gente que los tire. Lo más importante es no dudar. Hay que hacer algo, porque no se puede aceptar", reflexionó Koeman, quien desveló que en los últimos entrenamientos ha obligado a sus hombres a practicar desde los once metros.

En este sentido, el técnico del Barcelona justificó las críticas a sus jugadores: "Yo no voy a mentir. Opino lo que veo y analizo los partidos. Si digo cosas positivas no lo ponéis. La actitud del equipo fue un diez el otro día. Ojalá que pongáis esto mañana. A un jugador del Barça hay que exigirle, pero yo no voy a destruir a nadie; hago las críticas desde el respeto".

Koeman se reunió esta semana con los tres candidatos a la presidencia y la comisión gestora del club para tratar la situación deportiva del equipo y la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno. Al respecto, admitió que la plantilla necesita "más competencia en algunas posiciones", pero también es consciente de que no hay dinero para traer refuerzos. "Sabéis mi postura. Nos falta gente, pero todo depende de la situación económica del club. Yo no decido", concluyó.