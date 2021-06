Koeman: "Han sido unas últimas semanas intensas, pero me alegra que Laporta me haya apoyado"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha celebrado tener el apoyo del presidente del club, Joan Laporta, y de poder así centrarse en lograr una siguiente temporada llena de éxitos una vez restablecida la calma.

Laporta confirma que Ronald Koeman seguirá siendo el entrenador del Barça la próxima temporada El presidente azulgrana ha anunciado tras la reunión de la Junta Directiva que el holandés seguirá liderando el equipo otra temporada más. 03 jun 2021 - 18:42





"Me alivia decir que mis jugadores y mi 'staff' pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada. Las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el presidente Laporta me haya dado su apoyo y se haya restablecido la calma", aseguró en sus redes.

En la misma publicación, el técnico neerlandés asegura que sus retos son los mismos que los del club. "El objetivo de todos en el club es el mismo: construir un Barça ganador y lograr éxitos", apostilló.

Ronald Koeman seguirá en el cargo la próxima temporada 2021/22 y cumplirá así su año de contrato en vigor tras llegar a un acuerdo con la nueva Junta Directiva, presidida por Joan Laporta, y llegar a una "unidad" en la visión de futuro.

"Tras este periodo de reflexión que nos hemos tomado con Ronald Koeman, el vicepresidente Albert Yuste y yo, quiero anunciar que hemos acordado que daremos continuidad a este contrato en vigor que tiene Ronald Koeman", anunció Joan Laporta este jueves en rueda de prensa.

En la misma, el dirigente aseguró estar "muy satisfecho", como la Junta, de ver que estas conversaciones "han dado su fruto" en una "unidad de criterio" en cuanto a qué hacer la siguiente temporada, y tras avaluar los últimos meses de la última temporada.