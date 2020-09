Los motivos por los que Koeman no cuenta con Riqui Puig

La Cadena COPE, ha podido confirmar la noticia adelantada por Rac1 este sábado sobre el futuro de Riqui Puig en el Barcelona de cara a la próxima temporada. La información saltaba tras la ausencia de la perla de la cantera azulgrana en la lista de Ronald Koeman de este sábado para el Trofeo Joan Gamper ante el Elche.

Aunque desde el club afirman que se trata de una decisión técnica, la realidad es que el neerlandés no cuenta con el joven centrocampista y le ha pedido que se busque equipo en forma de cesión o de traspaso. Los motivos son que no encaja en su sistema y no tiene cabida en el 4-2-3-1 por el que va a apostar Koeman. No le ve ni en el doble pivote, donde le ha probado en los amistosos ante Nástic y Girona. Primero con De Jong y luego con Aleñá, ni en el extremo ni en la mediapunta.

Koeman deja fuera del Gamper a Riqui Puig al que habría comunicado que se busque equipo Luis Suárez y Vidal tampoco estarán este sábado en el Gamper. A Riqui Puig, según Rac1, le habría comunicado que se busque equipo porque no cuenta con él. 19 sep 2020 - 12:11

Tampoco le favorece al canterano la gran competencia que tiene este año en el centro del campo con las llegadas de Pjanic y Aleñá (con el que el técnico está muy contento). A Riqui Puig le ha sorprendido la noticia porque Bartomeu le dijo que contaban con él para esta temporada y el jugador estaba pendiente de tener ficha del primer equipo para la 2020/2021.

Fuentes de la directiva admiten que no acaban de entender la decisión de Koeman con el centrocampista, con contrato hasta 2023, que probablemente saldrá cedido. Ahora baraja cuál será el club ideal en el que tener minutos de calidad para poder volver al Barcelona y triunfar como es su deseo.

Con respecto a Luis Suárez, el uruguayo ya tiene el pasaporte italiano y en el Barça esperan que acabe saliendo. Se descarta casi la Juventus que ha apostado por Dzeko y ahora se le vuelve a situar en el entorno del Atlético de Madrid.