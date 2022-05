Klopp: "La final de la Champions la jugamos contra el equipo más experimentado del planeta"

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, afirmó este lunes que su equipo se enfrentará en la final de París contra el Real Madrid al rival con "más experiencia en la Liga de Campeones de este planeta". "No es que seamos los grandes favoritos", dijo Klopp en una rueda de prensa previa a su encuentro de mañana en la liga inglesa frente al Southampton.

