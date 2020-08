Kempes: "Incluso cuando no ha podido jugar Messi con la Selección, se ve un equipo con intenciones"

El histórico jugador del Valencia y de la Selección argentina de fútbol Mario Alberto Kempes cuestionó que Leo Messi sea imprescindible en el combinado albiceleste tras el mal resultado obtenido en el pasado Mundial de Rusia. En una entrevista que el diario argentino Clarín publica este domingo, Kempes asegura que existen motivos para ser optimistas más allá de la presencia o no del delantero del Barcelona: "Después de ese momento tan negativo que fue el Mundial de Rusia, creo que hay posibilidades de recuperarse. Veo jugadores interesantes. Inclusive, cuando no pudo jugar Messi, se vio un equipo con intenciones. Si se trabaja bien, no descartaría a la Argentina para el 2022".

Aludiendo a Leo Messi, Kempes habló de la Argentina que perdió por la mínima ante Alemania en el Mundial de Brasil, en el año 2014, donde el capitán era Leo Messi y formaba pareja de ataque con Gonzalo Higuaín: "fue una de las mejores camadas del fútbol argentino, con Messi y otros jugadores consagrados. A esa Selección no se le dio el resultado en la final, y no por eso hay que subestimarla. Hay que valorar lo que hicieron esos muchachos en Brasil".

En esa entrevista, Kempes echó la vista atrás a otros momentos en los que Argentina tal vez esperó más de su Selección de fútbol, como en el Mundial de España 82, donde el equipo no pasó de segunda ronda, con César Menotti como seleccionador, y con jugadores de la talla del propio Kempes, Maradona o Passarella en sus filas: "Es simple: teníamos grandes jugadores, pero ya no éramos el equipo sólido de antes. Y los otros –Italia y Brasil- lo presintieron, no nos respetaban tanto. Ya no asustábamos. Es cierto que teníamos más nombres y más experiencia. Pero no funcionamos como equipo".

El argentino, en cualquier caso, evitar comparar jugadores de diferentes épocas: "Cada uno representa su época. Muchos mencionan a Di Stéfano como el mejor en la suya, y seguramente lo fue. Después vino Pelé. Sí compartí equipo con Maradona o disfruté viendo a Messi los últimos años. Pero no hago comparaciones, cada uno fue muy grande en su tiempo".