La junta del FC Barcelona confirma que las elecciones serán el 24 de enero

La Junta Electoral del FC Barcelona se reunió este martes para examinar las consultas de varios precandidatos sobre los efectos de las nuevas restricciones del Covid-19 de la Generalitat de Catalunya en la recogida de firmas de apoyo.

Se ha consultado al respecto a la Secretaría General de Deportes de la Generalitat de Catalunya y se ha confirmado que las plazas de precandidatos electorales pueden abrir entre hoy, siete de enero, y el 11 de enero, y las personas acreditadas formalmente como parte de las licitaciones de precandidatura son libres de desplazarse a recoger las hojas de soporte con los correspondientes certificados de corresponsabilidad.

Sin voto electrónico

La Junta Electoral también ha manifestado que actualmente no es posible reemplazar las papeletas físicas por digitales, ya que esta opción no se mencionó en la convocatoria original de elecciones. El voto electrónico no es técnicamente posible y la legislación actual no lo admite ni para elecciones, votos de confianza ni cambios en los estatutos.

Se ha confirmado que el calendario electoral y las condiciones para la recogida de las papeletas de apoyo se ajustan a la convocatoria original, y también se ha confirmado la fecha límite para la recogida de dichas papeletas en apoyo de los candidatos el 11 de enero de 2021.

De acuerdo con el artículo 44 de los estatutos del club, la Junta Electoral está formada por cinco socios del club seleccionados por sorteo, a saber, Xavier Guixeras como presidente, junto a Jordi Aranda, Antonio G. Bermúdez, José M Balart y Jesús Valdés. El secretario de la Comisión Gestora, Josep Maria Mir, actuará también como secretario de este órgano, apoyado por el Defensor del Pueblo, Joan Manel Trayter.

ℹ️ Announcement about the presidential elections



All the details �� https://t.co/7gvz5rOo5Ipic.twitter.com/Uhwu9ZMxy1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 7, 2021

Las elecciones el 24 de enero

La Junta también ha ratificado el 24 de enero como fecha de las elecciones y que todos los trámites han sido aceptados por la Generalitat de Catalunya , en coordinación con los Ministerios de Sanidad, Interior, Deporte y Procicat. Se han realizado todos los esfuerzos para garantizar que los precandidatos puedan recoger las hojas de apoyo en las mejores condiciones posibles y con el mayor tiempo disponible.

De conformidad con los estatutos del club, la Mesa y la Junta Electoral tienen la competencia exclusiva para tratar cualquier asunto que surja en relación con el procedimiento de elección, mientras que la Comisión de Gestión supervisa el gobierno, la administración y la representación del club.