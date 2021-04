José María García carga contra Florentino Pérez: "Es el tipo que más daño ha hecho al deporte español"

José María García, uno de los periodistas deportivos más importantes de la historia de España, ha pasado por el canal de Twitch de Siro López para analizar la actualidad y opinar sobre la Superliga. Sin pelos en la lengua, García ha atizado tanto a la UEFA como a Florentino Pérez.

"Hace 30 años definí a la UEFA como la Unión Especuladora Fútbol Asociación y siguen igual. No tienen que dar cuentas a nadie. Son una dictadura", aseguró. Sobre Florentino Pérez dijo que "con él no se puede hablar porque o le das la razón o no sé puede. El tipo que más daño le ha hecho al deporte español y al periodismo es Florentino Pérez".