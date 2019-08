José Fernández: "El fichaje de Leilei Gao es una forma de dar a conocer El Bierzo en China"

Hablamos con el presidente de la Ponferradina, José Fernández, sobre el fichaje del chino de 39 años Leilei Gao.

Es una operación extraña: "Es una oportunidad muy grande de abrirnos al mercado chino donde hay pasión por el fútbol. no tenemos ninguna hipoteca en cuanto a lo deportivo, estamos en una comarca muy deprimida por la crisis de la minería y es una forma de dar a conocer El Bierzo. Tenemos que buscar ingresos atípicos"

¿Tiene que jugar?: "No, no. En lo deportivo no hay hipoteca ninguna. Será uno más y si decide ponerlo el entrenador, lo tiene a su disposición"

¿Los chinos pondrán los partidos de la Ponferradina?: "Yo creo que sí, eso han dicho los patrocinadores. Económicamente nos viene muy bien"

¿Habla español?: "No, inglés"