Jorge Messi dice que "no se dan las condiciones" para que Leo Messi vuelva a jugar en el Barça: "No lo creo"

Se descarta por el momento cualquier posibilidad de que Leo Messi regrese al Barcelona, como es deseo explícito del actual presidente Joan Laporta.

Quien cierra la opción de volver al club azulgrana es su padre y representante. Jorge Messi, 'cazado' por varios periodistas en el aeropuerto de El Prat en Barcelona, ha declarado que "no, no creo". Preguntado por si es que no dan las condiciones para su regreso, Jorge insiste con un "no".

Sin más interés por responder más preguntas, recordó que "la vida da muchas vueltas" y no dio nada por imposible.

Leo Messi tiene contrato con el PSG, que sigue líder de la Liga Francesa, pero ve peligrar su continuidad en la Liga de Campeones, tras la derrota en el partido de ida de octavos de final por 0-1 frente al Bayern Munich.