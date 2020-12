Jordi Majó, en Esports COPE: "Han descubierto que no soy un independentista radical"

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona, Jordi Majó, explicó en Esports COPE que su polémica ruptura con Víctor Font se debe a motivos políticos. Jordi Majó ha explicado en Esports COPE los motivos de su polémica ruptura con Víctor Font pocas horas después de anunciarse su fichaje por la precandidatura "han descubierto que yo no soy un independentista radical. Yo soy una persona normal y pienso que se ha hecho mucho daño a Catalunya, por eso he hecho críticas a políticos por actuaciones determinadas".

Majó, considera que no debería mezclarse la política con el club "son unas elecciones al Barça. És curioso que me acusen de antidemocrático ellos que no aceptan al que piensa diferente"; y lamenta "en el Barça estamos de pega porque no sólo se equivocan los que han estado dentro sino que ahora también algunos precandidatos. No se dan cuenta de que 140.000 socios del Barça tienen ideologías diferentes".

El excandidato a la presidencia confirmó que su fichaje por Font se produjo hace unas semanas "hablé directamente con Víctor, tenía buena relación. Si leéis los principios del grupo 'Sí al futur' veréis que son contrarios a politizar el club. La decisión estaba tomada hace un mes y sólo se había buscado el día oprtuno para anuciarlo que era hoy. No habíamos hablado de política porque estamos hablado del Barça, no de política"

Majó considera que "no le han hecho un gran favor al Barça. No voy a permitir que me acusen de antidemocrático, ellos que precisamente lo hacen porque piensan diferente que yo".

Polémica ruptura

La precandidatura de 'Sí al Futur' liderada por el precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha anunciado, horas después de dar la bienvenida al excandidato Jordi Majó como miembro de su consejo, que "rompe" lazos tras encontrar, en redes sociales, expresiones de Majó que son "incompatibles" con los principios del proyecto.

"Hemos tenido conocimiento de expresiones manifestadas por Jordi Majó en las redes sociales que son absolutamente incompatibles con los principios de 'Sí al Futur', basados en la más escrupulosa cultura democrática", manifestó 'Sí al Futur'.

Ante esta situación, se ha decidido "dar por totalmente terminada" la vinculación de Jordi Majó con la precandidatura de Víctor Font.

Víctor Font presenta su sede en el Hotel Olivia de Barcelona acompañado de Antoni Bassas y Toni Nadal

"A diferencia del resto de integrantes del consejo de 'Sí al Futur', con quien hace tiempo que se está trabajando, fue el mismo Jordi Majó quien, recientemente, propuso incorporarse a nuestro proyecto", explican desde la candidatura.

"En ese momento, 'Sí al Futur' valoró su experiencia y conocimiento del mundo barcelonista, y el hecho de haber sido pionero en el impulso del voto electrónico en el club. Ahora que sabemos estas expresiones, alejadas de los principios democráticos que defiende esta precandidatura, renunciamos a su incorporación", concluye el comunicado.

Según apuntó la candidatura de 'Sí al Futur' en un comunicado previo, en el del anuncio, Jordi Majó iba a aportar su experiencia en los ámbitos económico, empresarial e institucional en la Junta Directiva de Víctor Font, con quien tenía en común el querer impulsar el voto electrónico en la dinámica del club.