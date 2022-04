Jordi Cruyff: "Lo del Real Madrid ya no es una casualidad"

Jordi Cruyff, adjunto a la dirección deportiva del FC Barcelona, aseguró que el primer equipo tiene que "cumplir los objetivos" de la temporada, que pasan por clasificarse para la Liga de Campeones, y una vez termine el curso trabajar para reforzar la plantilla y "estar abiertos a los cambios".

"Lo que hay que hacer es cambiar algunos conceptos que hay que modernizar. El fútbol es cambiante y tenemos que estar abiertos a estos cambios. El que no avanza se queda atrás. Es importante tenerlo claro", aseguró en declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración de la 'Cruyff Court' en Constantí (Tarragona).

En este sentido, el miembro de la dirección deportiva del club azulgrana puntualizó que es "importante" analizar y tener "buena comunicación" entre el entrenador, la directiva y el director del área de fútbol, Mateu Alemany, para tomar las mejores decisiones con vistas al futuro.

"Todo depende de cómo nos podemos reforzar. Cuando tengamos más claro lo referente al 'fair-play' para ver qué es posible y qué no, decidiremos. Pero creo que lo importante es encontrar equilibrio en todas las líneas de la plantilla. En el Barça siempre se olvida que para que un 'crack' funcione hay otros que le dejan funcionar, y eso es el equilibrio de equipo", reflexionó.

Tras cosechar dos derrotas consecutivas en LaLiga, el Barça tiene como objetivo acabar entre los cuatro primeros y clasificarse y asegurarse el billete para jugar la próxima edición de la 'Champions'. Sobre la situación del equipo, Cruyff puso en valor la racha de quince partidos sin conocer la derrota en la competición doméstica antes de los dos últimos pinchazos.

"A veces tenemos que acordarnos no solo donde estábamos hace un mes si no donde estábamos en diciembre, que teníamos una situación complicada, y de repente nos hemos ilusionado con la posibilidad de intentar pelear por el título de Liga. No nos tenemos que quedar con las últimas dos semanas", añadió.

"Prefiero no hablar mucho de nombres. Lo último que podemos hacer es encarecer posibles traspasos", comentó en referencia a los nombres de Erling Haaland o Robert Lewandowski. Por otro lado, volvió a hacer referencia a que Frenkie de Jong es un jugador "muy valorado dentro del club y dentro del mundo de fútbol". "Pero no es momento de hablar de este tipo de cosas. Antes del futuro de cada uno de nosotros está la obligación de cumplir los objetivos de esta temporada", avisó.

"En las próximas semanas trabajaremos en la continuidad de jugadores con los que contamos. Ya veremos si lo conseguimos", valoró en referencia a las posibles renovaciones de Gavi o Ousmane Dembélé, tras lograr el acuerdo con el central Ronald Araújo, renovado hasta 2026.

Por último, elogió el "carácter y la mentalidad" del Real Madrid, después de la derrota por la mínima ante el Manchester City (4-3) en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Laporta inaugura la Cruyff Court Constantí

El presidente del FC Barcelona ha inaugurado este miércoles la Cruyff Court Constantí, apadrinado por el director deportivo del club e hijo del histórico futbolista, Jordi Cruyff, justo el día en que se cumplen los 25 años de esta iniciativa solidaria. La Cruyff Court Constantí es la decimocuarta pista de fútbol que la Fundación Cruyff inaugura en Cataluña para promover el deporte como vía de inclusión social.

En los parlamentos del acto de inauguración, Jordi Cruyff ha subrayado que este pasado lunes, su padre hubiera cumplido 75 años; que justo este miércoles, es el 25 aniversario de la primera Cruyff Court y que el número 14 -el número de estas pistas que ya se han instalado en Cataluña- era precisamente el de Johan Cruyff. Las Cruyff Courts son pequeñas canchas de fútbol de uso libre para fomentar el deporte y promocionar valores como la responsabilidad y la superación personal.

El presidente del FC Barcelona ha elogiado la figura de Johan Cruyff como "la más relevante de la historia del Barça", solo equiparable al fundador de la entidad deportiva, Joan Gamper. "Gamper nos salvó muchas veces, pero Cruyff nos hizo grandes", ha alabado Laporta. "Su filosofía está viva y nos continuará llevando por el camino de los éxitos si ponemos en práctica lo que aprendimos de él", ha añadido.