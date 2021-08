Las explicaciones de Joan Laporta: "No pudimos inscribir en LaLiga española el contrato pactado con Messi"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, comparece ante los medios en la mañana de este viernes para dar explicaciones por la no continuidad de Leo Messi.

Los planes del presidente eran justo lo contrario: Laporta confiaba en llegar al final de esta semana con la renovación de la estrella argentina completamente cerrada y poder anunciarla por todo lo alto.

El Barça ofreció a Messi una rebaja del 30% y Laporta esperaba anunciar su renovación el viernes Tras una última intentona con una rebaja del 30%, el vídeo de despedida era el que iban a usar para anunciar su continuidad. 06 ago 2021 - 00:00

Laporta se escuda en la ruina económica y en el fair play financiero de "LaLiga española": "La masa salarial representa un 110% con respecto a los ingresos del club y no tenemos margen. Las nomas de LaLiga española pasan por fair play financianciero", explicó el presidente.

El presidente insiste en que la gestión de Josep María Bartomeu, que califica de "calamitosa", ha desembocado en una situación financiera muy delicada: "Las cuentas son mucho peores de lo que nos habían dicho, y mucho peores de lo que habíamos previsto. Las pérdidas previstas y la deuda son mucho más altas. Esto va de la mano del fair play financiero, y ya sabéis que en LaLiga española el criterio del 'cash' no se sigue".

"El club está por encima de cualquier jugador"

"No pudimos inscribir el contrato que teníamos pactado con Leo Messi", afirma rotundo Laporta, que también echa tierra contra el acuerdo firmado entre LaLiga y un fondo internacional: "Para estar dentro de este fair play, el Barça tenía que aprobar una operación que implicaba una hipoteca para el club: hipotecaba los derechos del club durante 50 años, y cuando me ha tocado aprobar la decisión, me he negado".

Laporta no quiso levantar "falsas expectativas" y se escuda en el fair play: "El jugador, como es obvio, ha tenido otras propuestas. El fair play sigue cerrado, y el jugador necesita un tiempo para no tener que seguir en esta línea, y poder ejecutar otras opciones".

Joan Laporta responde una pregunta en la comparecencia ante los medios de comunicación para explicar la negativa de Messi a renovar por el Barcelona.



Joan Laporta explicó que LaLiga no aprobó la operación prevista con Messi: un contrato por dos temporadas, a pagar durante cinco años: "el criterio del 'cash' que funciona sin problemas en otras Ligas, aquí no funciona igual".

Por otra parte, Joan Laporta dejó claro que el club está por encima de todo: "El club está por encima de todo: jugadores, entrenadores, directos... incluso por encima del mejor jugador del mundo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El Barcelona culpa a "LaLiga española"

El jueves, el Barcelona explicó en el comunicado oficial que sí existía un acuerdo entre Leo Messi y el club azulgrana, pero que no pudo fructificar "debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", en referencia al límite salarial.

Según informó El Partidazo de COPE, la última rebaja salarial que se le ofreció a Messi era de un 30% de su actual ficha. Sin embargo, existían voces dentro de la directiva, como la del CEO del Barcelona, Ferrán Reverter, contrario a la operación porque entendía que la continuidad del delantero complicaría mucho la situación económica del club.

· Escucha el análisis completo en Deportes COPE y en El Partidazo de COPE sobre el 'no' de Leo Messi al Barcelona