Joan Laporta: "Contamos con que jugaremos la Champions"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha hecho un repaso sobre la actualidad blaugrana en TV3, donde ha hablado sobre la renovación del técnico del primer equipo, Xavi Hernández, y donde ha confesado que le gustaría incorporar a Arda Güller. Además, también se ha mencionado sobre ofertas a varios jugadores de otros equipos y del regreso o no de Messi.

Renovación de Xavi

"Tiene contrato. Sabe que es el mejor entrenador para el Barcelona, una gran persona, conoce el club, respeta a la entidad y ayuda mucho. En su momento, hablaremos. No hay prisa. Primero hay otras prioridades, que es mejorar este equipo. Tenemos un plan de viabilidad que nos ha de permitir inscribir jugadores. Nos hemos emplazado a hablar más adelante. Quiere continuar. No nos hemos establecido una fecha concreta. Primero van las prioridades. Empieza el sábado el mercado. Recién ha llegado Gündogan. Estas son las prioridades y Xavi lo entiende".

Relación Xavi-Guardiola

"No considero que haya mal rollo entre ellos. Lo que hay son seguidores de Pep que piensan que por elogiar a Xavi, malmeten la memoria de Xavi. Y no es así".

El objetivo era LaLiga

"El objetivo de esta temporada era la Liga de fútbol, que se logró con autoridad; después hicimos algo histórico como es ganar las 6 Ligas profesionales. Además, en fútbol femenino va, ganar la Champions, con una remontada histórica que nos gustó a todos los culés. Esto está muy bien pero queremos más: mantener la hegemonía estatal e ir a conquistar Europa".

Fichaje de Gündogan

"Hemos llegado al punto de que a los culés nos llena de orgullo: ha preferido ir a un gran club que tiene prestigio al dinero que le ofrecía el City. Hemos trabajado muy bien este fichaje y nos viene un campeón de Europa y un jugador de experiencia contrastada"

Posibles fichajes: Kimmich, Zubimendi y Brozovic

"Por el tema económico, no nos planteamos las dos primeras operaciones. Brozovic es parecido a las otras dos, pero más asequible y con una propuesta de Arabia".

La duda sobre Arnau Tenas

"Se le ha propuesto la renovación, pero no por la cantidad que le correspondía si hubiéramos ejercido la renovación unilateral".

La aventura de Qatar

"Siempre han tenido mucho interés en el Barça y estamos buscando tener oportunidades de negocio para el club. Estamos trabajando en un partido del Femenino allí, hemos de encontrar fechas. Sería bueno ayudar"

Ofertas recibidas

"El año pasado tuvimos una propuesta de 100 millones por De Jong e hicimos bien no vendiéndolo. Hay jugadores que representan nuestro estilo de juego y son fundamentales para el progreso del equipo. Nos han llegado ofertas por Pedri, De Jong, Christensen, Araujo, Ansu Fati... pero creemos que deben seguir en el primer equipo del Barcelona porque tienen presente y futuro".

Messi

"Quería volver al Barça. Tuvo un periodo muy duro en París. Su padre me dijo que no quería tener esta presión. Los culés lo respetamos. Que le vaya muy bien en Miami. El Barça siempre será su casa. Quedé con ellos para hacer un homenaje. El día de la inauguración del Spotify Camp Nou sería una fecha excelente. Tenía que poner la institución por encima. Me quedé triste".

El interrogante de la Champions

"Contamos con que jugaremos la Champions. He tenido reuniones personales. Las explicaciones las he entendido. Se ha querido utilizar el 'caso Negreira' para vetarnos en la Champions. Pero no se nos puede condenar antes de juzgarnos. Nuestra petición ha entrado en el procedimiento habitual".

Baloncesto

"No podemos mantener un presupuesto de 40 millones en salarios. Saras tenía un contrato. Era el entrenador mejor pagado de Europa. Al Barça no se le puede poner contra la pared a la hora de negociar. Acababa contrato y hemos confiado en Roger Grimau. Mirotic tenía un contrato también insostenible. En las secciones el presupuesto estaba disparado. Era de 108 y había que reconducirlo a 92. Trabajaremos para tener equipos competitivos. Con un presupuesto de 30 millones en la Euroliga podemos competir. Con el balonmano tenemos 8 millones de presupuesto, en el fútbol sala tenemos 5 y en el hockey patines 4".

Arda Güler

"Deco estaba en Estambul, dice que es un gran talento. Estamos intentando cerrar la operación. Es un jugador joven. LaLiga nos permite hacer operaciones para la próxima temporada, que no computen en la actual. Ha despertado el interés en Premier y liga, y Deco y Mateu están intentado cerrar la operación".

Sobre la cantera

"Trabajar La Masia debe ser una prioridad y tenemos que hacer más. Es muy importante que haya un mentor para los jóvenes, que escuchen que deben esperar su proceso de formación. Nosotros tenemos el mejor fútbol formativo del mundo. Lamine tiene una calidad indiscutible y está llamado a ser grande, pero necesita tiempo de formación. Bojan puede ser ese mentor para los jóvenes".