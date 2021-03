Jaime Mata, en COPE: "No salimos cohibidos, pero sí con cuidado porque no siempre se mide con el mismo rasero"

El Getafe viene de conseguir una importante victoria en LaLiga Santander frente al Valencia y su próximo rival es el Real Valladolid. Prácticamente se puede tratar de 'final', con dos equipos en la pelea por la permanencia.

Uno que conoce muy bien Valladolid y el Nuevo José Zorrilla, hoy en las filas del Getafe, es Jaime Mata: "A partir del sábado,les deseo lo mejor", dijo este miércoles en Deportes COPE.

¿Celebraría Jaime Mata un gol a favor del Getafe que diera la permanencia, en la última jornada, al conjunto azulón en el campo del Real Valladolid? "En ese momento, no lo celebraría. ¿En su campo? No, no. Una vez conseguido el objetivo ya tendríamos mucho tiempo para celebraciones", dijo ante el supuesto que le planteó José Luis Corrochano. "A ver, yo celebraría siempre los goles porque el cariño se demuestra cuando estás en un club, dejándolo todo por ese club. Pero al final en el mundo en que vivimos, hay muchas cosas prestablecidas... y si hay que hacerlas, se hacen", dijo en alusión a la costumbre de no celebrar los goles por parte de los futbolistas ante sus ex equipos.

El Getafe, aislado del 'ruido'

Para Jaime Mata, segundo capitán del Getafe, tampoco pasa desapercibido todo lo que se habla del equipo azulón desde fuera: "La semana pasada fue muy buena, pero estábamos mentalizados sabiendo en la situación en la que estábamos. Nos intentamos aislar, somos un equipo del que se habla de más para mal".

¿Es verdad que el Getafe sale cohibido por su fama de equipo duro? "En ningún momento sales cohibido, pero puede afectar, puede haber disputas en las que hay que tener cuidado porque no siempre se mide con el mismo rasero. Es un bulo que se ha creado y que nos ha perjudicado", dijo Mata, en defensa de su equipo.

La delicada situación de Bordalás

Se mira con lupa al entrenador José Bordalás, al que la victoria ante el Valencia salvó de una situación más comprometida: "En el partido del Valencia ya se vio otra presión diferente y más efectiva. Es una de nuestras claves y creo que lo hacemos muy bien. Por un montón de pequeñas cosas, no hacíamos cosas que teníamos que hacer".

Con respecto a la 'vuelta atrás' de Bordalás, sentando a los fichajes Aleñá y Kubo, analizó que "son momentos de la temporada y momentos de los partidos. Lo bueno de tener una plantilla amplia y equilibrada es que te da opciones".

Por todo ello, las noticias sobre el futuro de su entrenador, cree que "nada nos tiene que sacar del pensamiento y del objetivo de lograr la permanencia. Somos un equipo joven, pero muy maduro en ese aspecto", finalizó.