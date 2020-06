Irene Lozano: "Ahora no se puede ir ni a los estadios ni reunirse en las inmediaciones, sería muy peligroso"

El mensaje del Consejo Superior de Deportes sigue siendo claro: no se puede acceder a los estadios ni agolparse en las inmediaciones en la previa de un partido de fútbol.

Irene Lozano ha recordado la prohibición este jueves en el programa 'Espejo Público' de Antena 3: "No lo estamos contemplando en absoluto y quiero ser tajante. No se puede ir a los estadios ni a las inmediaciones, ni a agolparse, ni generar aglomeraciones porque sería muy peligroso en términos sanitarios. Y como ha habido gente que ha creado confusión al respecto, quiero dejar claro que no está previsto en ningún caso que vuelva el público a los estadios y que no se puede acceder a ellos".

Irene Lozano: "No descartamos la presencia de aficionados a partir del inicio de la próxima temporada" La secretaria de Estado para el Deporte no descartó, en El Partidazo de COPE, que "pueda haber un porcentaje de aforo en los estadios en función de cómo evolucione la pandemia". 26 may 2020 - 23:39

Esa afirmación no quita que, si la situación mejora a corto plazo, se pueda comenzar a relajar el protocolo: "La situación evoluciona muy rápidamente. Así que en estos momentos conviene clarificar que no se puede ir a los estadios. Y cuando se pueda ir, lo diremos con tiempo suficiente para que la gente pueda programar su asistencia a los estadios".

��DIRECTO| Hablamos con @lozanoirene, presidenta del @deportegob, de la vuelta de los partidos de fútbol: “Los aficionados no pueden ir a los estadios ni a las inmediaciones, quiero dejar claro que no está previsto que vuelva el público”#ReBrotESP



▶https://t.co/Ahwoln6S4mpic.twitter.com/zbggfAIy2N — Espejo Público (@EspejoPublico) June 11, 2020

Irene Lozano también aclaró la diferencia de manejar la asistencia a un cine o teatro y la asistencia a un estadio de fútbol: "Cuando hablamos de un aforo de un 30% en un cine podemos hablar de unos pocos espectadores; pero en un estadio podemos hablar de 20000 ó 30000 personas. Organizar a toda esa gente que tiene que ir a los estadios, entrar ordenadamente para mantener las distancias y tienen que estar quietas en sus asientos, es tan difícil que yo creo que es mejor optemos por la posición más prudente, que es la de jugar a puerta cerrada".

Y en cuanto a la posibilidad de que existan aglomeraciones en bares o domicilios particulares para ver los partidos, la presidenta del CSD apeló "a la responsabilidad de la gente. La gente puede celebrar fiestas que no sobrepasen el aforo incluso sin que haya fútbol. La obligación de los demás es cumplir con su parte", finalizó.