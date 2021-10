Infantino, sobre la reforma del calendario: "Debemos guiarnos por lo deportivo, no por lo financiero"

¿Pasa todo por reformar el calendario internacional y organizar un Mundial cada dos años? El presidente de la FIFA reflexiona, antes de la cumbre mundial en la que podría cambiar la organzación global del fútbol.

Llamada de Infantino a un acuerdo global

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confió en alcanzar un acuerdo global sobre el nuevo calendario internacional, en cuyo debate deben prevalecer las "motivaciones deportivas por encima de las financieras", para "hacer algo por el bien común del fútbol".



"Ha sido y va a seguir siendo un debate bastante acalorado, que se base siempre en el respeto y que sea positivo. Estamos actuando de buena fe, para hacer algo en beneficio del fútbol. Entiendo que pueda haber opiniones divergentes, que despierta pasiones pero estoy convencido de que el 20 de diciembre podamos presentar una solución. Vamos a cambiar algo solo si estamos convencidos de que todos se pueden beneficia", dijo tras la reunión del Consejo de la FIFA celebrada este miércoles.

La fecha: el 20 de diciembre

Infantino anunció que éste acordó convocar una cumbre el próximo 20 de diciembre para abordar el nuevo calendario internacional a partir de 2026, con la opción de celebrar un Mundial cada dos años, y que analizó cómo se desarrolla del proceso de consulta abierto al respecto por la FIFA, en el que Arsene Wenger encabeza el debate sobre el calendario masculino y Jill Ellis sobre el femenino.



"Tenemos que ver si podemos organizar más competiciones con sentido para los aficionados, sin añadir fechas adicionales al calendario que ya tenemos, y debemos dejarnos guiar por las motivaciones deportivas, no las financieras. Tendremos que hablar de ingresos también y devolvérselos al mundo del fútbol pero antes tenemos que hacer lo correcto para el fútbol", insistió.



En su opinión, la FIFA está "haciendo frente a su responsabilidad" y el mundo del fútbol tiene una oportunidad de mejorar. "Estamos hablando del futuro para que nuestros hijos sigan enamorándose de este juego. Cuando todo el mundo haya podido escuchar a todo el mundo deberemos alcanzar una conclusión para el futuro", agregó.



Sobre la forma para alcanzar el consenso entre todas las partes, Infantino opinó que "todo es posible", a la vez que invitó a todo el mundo a que traslade a la FIFA cualquier propuesta buena.

Francia celebra uno de los goles a Alemania (EFE)





"No hay tomada una decisión"

"La decisión no es mía, yo estoy aquí para facilitar el debate, que haya cambios beneficiosos para todos, si cooperamos vamos a encontrar soluciones positivas. El cambio siempre es difícil y cada uno tiene sus propios intereses por ello lanzo un llamamiento a todos para que mantengamos la calma, que seamos racionales y razonables, espero que podamos presentar una postura conjunta el 20 diciembre. Hemos recibido criticas muy legítimas y comentarios muy entusiastas", indicó.



En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo, Infantino insistió en que no hay decisión tomada, que el debate está abierto, que todas la federaciones tienen voz y que su papel es escuchar a todas las partes, a la vez que explicó que el organismo lleva a cabo un estudio de viabilidad.



"Una gran mayoría federaciones han votado a favor, una mayoría federaciones europeas nos ha pedido este estudio de viabilidad y es nuestra obligación, pero no tenemos resultados y sería prematuro hablar de estas cuestiones", explicó tras la reunión mantenida con todas las federaciones el pasado 30 de septiembre.



La reunión del Consejo de hoy también decidió que el Mundial de Clubes se celebrará a principios de 2022 en Emiratos Árabes Unidos, tras la renuncia de Japón, y que el próximo Congreso de la FIFA se celebrará en Doha el 31 de marzo, antes del sorteo del Mundial de Catar 2022.



Igualmente concretó que el Mundial femenino de 2023 en Australia y Nueva Zelanda se jugará del 20 de julio la 20 de agosto y que el 'play-off' para decidir las últimas selecciones que participarán se disputará el 13 y el 23 de febrero de ese año.