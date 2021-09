Ibrahimovic opina sobre la Superliga: "El que la inventó se ha equivocado"

La estrella del conjunto italiano Zlatan Ibrahimovic, no termina de recuperarse fisícamente para poder ayudar al Milan a conseguir sus objetivos de esta misma temporada. Justo después de haber regresado a la competición el pasado fin de semana, tras pasar cuatro meses ausente por problemas en la rodilla, el delantero sueco vuelve a estar obligado a pasar por la enfermería una vez mas, esta vez por una inflamación del tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

"Esta vez voy a escuchar a mi cuerpo sin pensar en ser Superman", dijo el delantero durante un acto comercial. "¿Si estaré en Turín el domingo? Veamos el día a día. Mi problema es que trabajo demasiado y me gusta sufrir. La cabeza es muy importante, pero en mi caso el cuerpo no me sigue", afirma Zlatan.

Tras siete años ausente, el conjunto italiano ha logrado meterse en la Champions League e Ibrahimovic mostro en sus declaraciones la soprresa que se llevó al enterarse de los pocos jugadores que sabían lo que era jugar esta competición. "Para muchos fue su primera vez en la Champions, pero ahora entienden qué es y qué hay que hacer para jugar allí. Estoy feliz por mis compañeros. Recuerdo que pregunté cuántos habían jugado en la Champions y sólo dos o tres levantaron la mano. Pensé que era una broma, pero era verdad".

Aprovechando el tema de las competiciones europeas, el sueco quiso dar una pincelada de opinión sobre la Superliga: "Nadie pensó en preguntar a los jugadores. La primera pregunta nos la tendrían que haber hecho a nosotros: ¿Quieres jugar o no? Así que quien inventó la Superliga ya se ha equivocado, porque yo soy el futbolista que luego tiene que salir al campo".