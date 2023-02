¿Hay Liga?, ¿era roja a Correa?; en El Tertulión de los domingos

Comenzamos el tertulión de los domingos hablando de la derrota del Barcelona en campo del Almería (1-0). Si los azulgranas hubieran ganado, tras el empate del Real Madrid, hubieran cogido diez puntos de ventaja; pero tras perder esa ventaja se queda en siete puntos.

Paco González: "Son todavía tres fallos los que tiene que tener el Barça. Sigue siendo igual de favorito porque aunque pinche el Barcelona ante el Valencia, ¿pensáis que el Madrid va a ganar en Sevilla al Betis?"

Manolo Lama: "Es hasta que se recupere Pedri porque sin él es un equipo vulgar. Con él, cambian todos los jugadores. El Madrid tampoco tiene una regularidad exquisita, no es fiable en los últimos partidos. Ahora el Barça va a empezar a jugar un partido por semana. Hoy Xavi ha pensado más en el jueves; ha puesto una defensa que no se coge ni con pinzas"

Tomás Guasch: "El problema del Madrid es el Madrid, no el Barça"





Miguel Rico: "Sí ha liga porque la imagen del Barcelona de hoy, la pinta es de perdedor. En los últimos años se ha especializado en decepcionar a la gente en los días que tenía que hacer algo. Hoy era para jugar con tu mejor equipo posible"

Pérez de Rozas: "Todo depende del partido del jueves. Si gana el Madrid 2-0, son tres derrotas seguidas y el ambiente puede cambiar en Barcelona. Al Madrid se le presenta una oportunidad única"

Roberto Palomar: "Hoy era un golpe anímico. Creo que sí que hay liga. Al Madrid le hace gracia ganar la Liga al Barcelona después del regalo de hoy"

Siro López: "Xavi apuesta por el partido de Copa y lo de hoy era un partido para sentenciar la Liga. No puedes cambiar toda la defensa.

Albelda: "Pedri es el diferente, es el que supera líneas. Pienso que hay mucha Liga porque esto le puede hacer un daño anímico al Barça y meterle con serias dudas. Cuidado que puede cambiar mucho la cosa"

Cañizares: "Creo que no liga hasta que le vea el colmillo al Madrid, sus ganas de ganar LaLiga"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Antonio Ruiz: "No hay Liga porque no me parece fiable el Madrid y la distancia del Barça es considerable"

Empate con polémica en el derbi madrileño

Real Madrid y Atlético de Madrid empataron (1-1)en el Santiago Bernabéu con goles de Giménez y de Álvaro Rodríguez en un partido en el que hubo una gran polémica con la expulsión de Correa por un codazo sobre Rudiger. Esta polémica provocó las quejas de varios jugadores del Atlético y de Simeone tras el partido y un comunicado de Miguel Ángel Gil Marín.

Audio

Gil Manzano expulsa a Correa en el Real Madrid - Atlético (EFE)





Paco González: "No es roja porque hay premio al teatro; pero el primer culpable es Correa, luego Rudiger y luego Gil Manzano. Rudiger consiguió lo mismo con Savic. Para mí es amarilla"

Tomás Guasch: "Yo digo que puede ver la roja porque es un codazo, pero yo le hubiera sacado amarilla. La coña de la altura, es una broma. A Correa hay que decirle que es bobo"

Miguel Rico: "Para mí es roja, aunque Rudiger haga teatro. Este Correa es un torpe porque le pega un codazo con el árbitro delante"

Siro López: "Yo entiendo que en el campo el árbitro vea roja"





Cañizares: "Gil Manzano puede equivocarse pero también me molesta que Correa se quede de rositas. Los atléticos deberían darle una colleja a Correa"

Antonio Ruiz: "No es una agresión; él se zafa con el codo. El partido no tenía una índice de violencia para hacer eso. ¿Por qué el Var no le dice que lo vea?"





Manolo Lama: "Ninguno pensó ayer que era roja. El del Var era el mismo que el del Elche-Betis y ahí sí que llamó; pero ayer no se atrevió"

Albelda: "Los futbolistas no pueden decir nunca que es roja"

Pérez de Rozas: "De los tres que dice Paco solo hay uno que imparte injusticia y ese no se puede equivocar"

Roberto Palomar: "Para mí es amarilla"