Gustavo López, director del documental de Simeone en Amazon: "No pudimos acceder al vestuario, es sagrado"

El documental sobre Diego Simeone que se ha estrenado esta semana en Amazon Prime, ha contado con una figura importante para el entrenador argentino: su amigo Gustavo López, que se ha encargado de la dirección del proyecto, y que en la madrugada de este miércoles estuvo en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño comentando algunas de las cosas más interesantes que veremos en 'Vivir partido a partido'.

Feliz de compartir con ustedes mi docuserie #SimeoneVivirPartidoaPartido, que se estrena hoy en@PrimeVideoES. Y muy agradecido a todo el equipo que la hizo posible. Espero que la disfruten.#PartidoaPartidopic.twitter.com/S6h0Q7fXFt — Diego Pablo Simeone (@Simeone) January 26, 2022

"Simeone se desnuda como es, se ve al Simeone como persona", explicó Gustavo López. "Lo que intentamos es que fuera como es él. Todo el mundo le ve como entrenador, y tratamos de que la gente le vea como persona".

Y aunque podemos ver casi todas las facetas del 'Cholo', hubo un sitio donde no pudieron entrar jamás las cámaras: "No pudimos acceder al vestuario. Para él, es sagrado", destacó el argentino. "Contamos cosas que habitualmente no se saben. Hemos visto historias y anécdotas de él, de Suárez, de Correa o Llorente, incluso de gente que estuvo con él en el vestuario, pero dentro del vestuario no, porque es sagrado".

No se recuerda una sola imagen de Diego Simeone echando una charla en el vestuario del Atlético de Madrid.

¿Suena a despedida del Atlético de Madrid?

Juanma Castaño dejó caer la posibilidad de que el documental fuese una forma de despedida, un final de etapa tras una década al frente del cuerpo técnico del Atlético de Madrid.

"No suena a despedida, para nada", tranquilizó el director argentino. "Simeone cree que el documental llega por la edad que tiene y porque se le conozca como persona, no por despedida. Cree que llega en el momento justo, sin más. Piensa que lo comenzamos en febrero del año pasado, así que no tiene nada que ver con la situación de ahora".

En uno de los seis capítulos que dura el documental, Simeone relata que nunca ha querido marcharse de los equipos de los que ha salido: "Nunca se quiso ir en los equipos en los que estuvo. Si se iba era porque la directiva necesitaba hacer algo diferente".