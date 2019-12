Guardiola anuncia que su deseo es seguir en el Manchester City

El entrenador español Pep Guardiola reconoció este lunes que su intención es permanecer en el Manchester City la próxima temporada, porque se siente a gusto en el fútbol inglés en un club "que ha crecido mucho y que tiene las expectativas más altas".

"Esta es mi cuarta temporada y la próxima será la quinta. Quiero quedarme la próxima temporada. Es mucho tiempo pero estoy increíblemente bien aquí. Pero ahora habrá que ver si merezco un nuevo contrato. Trataré de quedarme", dijo Guardiola en rueda de prensa.

PEP �� I am incredibly good here and to sign a contract you have to see if I deserve it. The level has increased in the last few years and expectation is higher, I will have to see if I can handle it. Now is a bit of a break with family. We have time to think about it in future.