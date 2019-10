'Gravesen', jugador del FIFA, en El Partidazo de COPE: "Tengo psicólogo, nutricionista y preparador físico"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Jaime Álvarez, 'Gravesen', jugador del FIFA de la selección española, que nos contó cómo es la vida de un jugador de videojuegos: "Juego 8-9-10 horas. El fin de semana, alguna más. "Los dedos los tengo bien, pero sí que es verdad que puede haber lesiones y hay que tener cuidado".

Sobre por qué eligió su 'nick', explicó que "Mi hermano dijo de poner un jugador que provocara un poco de respeto y un poco de coña, y nos quedamos cn Gravesen".



'Gravesen' contó el cuidado que reciben los mejores jugadores que participan en las mejores competiciones del mundo: "Tengo preparador físico, psicólogo y nutricionista. Hay que hacer estiramientos, hay gente mal con los tendones".

Jaime también habló de cómo fueron sus inicios jugando al FIFA y la reacción de sus padres cuando les dijo que quería dedicarse a ello profesionalmente: "Yo vivo ahora de esto, me dapara pagar mis cosas. El premio del Mundial son 250.000 euros pero en total se reparten 4 millones de euros. Cuando dije que quería dedicarme a ser jugador profesional de FIFA mi padre se lo tomó mejor, pero mi madre si no aprobaba me arrancaba los cables".