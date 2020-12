Gayá, en Tiempo de Juego: "Se fueron jugadores importantes, Murthy lo sabe; pero nos centramos en el fútbol"

José Luis Corrochano entrevistó en Tiempo de Juego al capitán del Valencia, José Luis Gayà, horas después del punto que cosechó el equipo valencianista en el Camp Nou frente al Barça, en LaLiga Santander.

Gayà da por bueno el punto pero sabe que la victoria estuvo cerca: "Hemos tenido más ocasiones para ganar. Siendo realistas, un punto en un campo tan complicado hay que verlo positivo. El Barça ha tirado más pero desde fuera porque han llegado más. Nuestras ocasiones han sido más claras, por eso nos vamos con la sensación de que podríamos haber ganado el partido".

Reveló que, ante el Barça, "el plan era cerrar por dentro, evitar los pases interiores, que no nos superasen por dentro. Y lo hemos tapado todo muy bien".

"El Barça no está en su mejor momento, pero tienen a Leo Messi, que sigue siendo el mejor. El equipo tiene jugadores muy buenos".

El Valencia 'moja' ante Barça, Real Madrid y Real Sociedad

¿Qué tiene este Valencia ante los grandes? El capitán del equipo 'ché' responde: "Más que compromiso o actitud, puede ser que contra esos equipos tenemos que estar más ordenados, no tenemos que tener tanto el balón, nos adaptamos mejor a esos partidos".

También habló del nivel que da el equipo, y de si molesta que, por momentos, se haya dicho que el equipo debe luchar por eludir el descenso. Según el análisis de Gayá, "no creo que hayamos hecho partidos malos, han sido más bien tramos malos. Parece que muchas veces nos tienen que marcar para que reaccionemos, pero eso lo tenemos que cambiar. Sobre objetivos: en el vestuario, pensamos en ganar al Sevilla, en ganar al Barça… No pensamos en objetivos a larga distancia. Tenemos que pensar en sacar tres puntos".

El regreso del capitán fue clave

Gayà calificó de "muy buena" su relación con el entrenador Javi Gracia: "Estamos a muerte con él, creo que todos trabajamos muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es centrar. Todos sabemos que se han ido jugadores muy importantes, pero no es excusa, seguimos teniendo una plantilla para competir en todos los partidos".

¿La relación con Murthy? "Tontos no somos los jugadores"

Preguntado por la relación con el propietario del club, "nosotros nos tenemos que centrar en el fútbol, que es lo que tenemos que hacer. Todos tenemos una opinión, claro, pero tenemos que ganar partidos. Pensar en lo que pasa fuera nos puede descentrar".

"Al final tontos no somos los jugadores, es verdad que se fueron muchos jugadores importantes y no vino nadie. Pero los jugadores no podemos hacer nada, no es una decisión nuestra".

Echando la vista atrás, durante el pasado verano, no desmintió no haber tenido opciones de haber dejado el club, pero "siempre he pensado que mi mejor opción es seguir aquí a día de hoy".