Gaspart: “Hay que esperar a que un club pague los 700 millones de su cláusula; así se hizo con Figo”

El anuncio de la marcha de Leo Messi, comunicado a la directiva del FC Barcelona a través de un burofax, ha conmocionado al mundo del fútbol, en especial a los aficionados y socios culés que ven peligrar la continuidad del mejor jugador de su historia.

Es el caso del expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart que tiene claro que el astro argentino “solo debe salir mediante el pago de la cláusula”. “Se le hace un contrato de año en año, y si el jugador se quiere marchar que se vaya sin necesidad de pagar nada, pero así lo dice su contrato, Leo Messi no comunicó ese deseo de irse. Esto es algo que se celebró y que como mínimo se quedaría un año más. Con tristeza, se deberá esperar a que un club pague los 700 millones de euros, así se hizo con Figo, Ronaldo, o Rivaldo”, apunta Gaspart.

“El Barcelona no quiere que se vaya, los aficionados no desean bajo ningún concepto que Messi se marche, y a partir de aquí hay un contrato, que conozco, que es lo único que une a Messi con el Barcelona. O Messi cambia de opinión o el club debe sacar el contrato y explicarlo”, destaca el ex presidente culé, que no duda en acogerse al contrato que impide a Messi rescindir su contrato de forma unilateral antes del pasado 10 de junio.

“Si viene un club y me presenta 699 millones de euros, le digo que no”

Como dijo en un principio, su idea si fuese el actual presidente blaugrana sería remitirse a la cláusula de rescisión para permitir la salida del argentino. “Yo no soy el presidente del Barça, pero si fuera presidente, y viene un club y me presenta 699 millones de euros, le digo que no. Pero si pagan la cláusula se debe marchar. Igual que yo hice con Rivaldo. Así funciona el futbol, con cláusulas de rescisión. Legalmente, el club no tiene nada que hacer”, indica.

Por último, asegura que Messi no le ha “decepcionado”, pero que “debe poner en una balanza las cosas positivas y negativas”. “No me ha decepcionado Leo Messi. Debería tener un pensamiento de aspectos positivos y negativos. El trato, declaraciones de la junta, cosas que se han hecho mal, eso son aspectos negativos. Si todo lo negativo es cierto, en lo positivo hay millones de razones. 150 mil socios del Barcelona le piden que se quede. Por una balanza muy negativa que él vea, si él mira la positiva. Si no fuera suficiente, no se puede hacer nada. Me importa muy poco quien se lo lleve, pero me molestaría que apareciese un club que se lo llevase”, finaliza.