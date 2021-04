Florentino Pérez, reelegido como presidente del Real Madrid hasta 2025

Florentino Pérez renueva como presidente del Real Madrid otros cuatro años más. Lo ha hecho este martes día 13 después de que se cerrase el plazo de inscripción de candidaturas a las elecciones a la presidencia que debían celebrarse este año. Finalmente, al ser la de Florentino la única candidatura, el dirigente del Real Madrid prolonga su mandato otros cuatro años más, hasta 2025.

No hubo sorpresa en esta ocasión y no se han convocado elecciones, las últimas fueron en el año 2006. Florentino repite mandato después de que la Junta Electoral no haya anunciado la presencia de ningún otro candidato. Enrique Riquelme, el único que había manifestado su intención de presentarse, ya anunció el sábado pasado que no se presentaría a las elecciones en esta convocatoria a las elecciones del Real Madrid, pero no renuncia a su candidatura a presidir el club blanco, sino que la aplaza, por lo que confirma oficialmente su intención de presentarse a las próximas elecciones.