David Aganzo no dimite de AFE pese a la petición por escrito de los jugadores

David Aganzo no dimite como presidente de la AFE.

Según informa este viernes Juan Antonio Alcalá, tras la reunión mantenida por el sindicato este viernes, el madrileño se mantiene en su cargo, a pesar de la petición por escrito de jugadores y jugadoras de diversas categorías del fútbol español que recogieron Marca y El Partidazo de COPE.

En la carta, se podía leer "no podemos tolerar que se ligue a nuestro sindicato con la corrupción, con "sobornos" a funcionarios públicos, con perjurios o con actitudes dictatoriales. En caso de que no se tenga una mínima decencia y se produzcan estas dimisiones de manera inmediata a pedimos al resto de los miembros de la Junta Directiva que realicen cuantas acciones sean necesarias de manera urgente y a la mayor brevedad posible para provocar la salida de estos dirigentes que están haciendo tanto daño", pidiendo por lo tanto, la dimisión de David Aganzo.

Aganzo no sólo no dimite, sino que no ha hecho referencia a dicha carta.

Además, hoy se ha nombrado a dos jugadores como nuveos vicepresidente: Juanma Marrero, del Fuenlabrada; y Javi López, del Villarrobledo.