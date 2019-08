Ernesto Valverde: "No sé qué va a ocurrir con Coutinho, pero contamos con él y creo que seguirá"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que no saben qué "va a ocurrir" con el centrocampista brasileño Philippe Coutinho, futbolista que, "en principio", sigue en la plantilla, y con el que el extremeño cuenta porque les ha "ayudado mucho".

"No sabemos qué va a ocurrir con él, pero en principio está con nosotros. No ha participado (contra el Nápoles), al que igual que Arthur y Arturo (Vidal) porque lleva apenas dos entrenamientos, pero el plan que tenemos para él exactamente igual que para los demás, incorporándoles poco a poco y veremos si el sábado puede jugar", admitió Valverde en rueda de prensa tras el amistoso ante los de Carlos Ancelotti.

El preparador azulgrana insistió en que Coutinho sigue siendo azulgrana. "Es un jugador que está con nosotros y contamos con él", remarcó. "Pensamos que seguirá con nosotros. Se hablan de muchas cosas en estas ventanas de traspasos, pero es un jugador que nos ha ayudado mucho y que esperamos que lo siga haciendo", comentó.

Además, Valverde fue cuestionado por Neymar. "La última vez que vine a este estadio me hicieron muchas preguntas sobre Neymar, parece que la situación que me persigue", bromeó después de que hace dos años tuviese que responder sobre el delantero en el mismo escenario, entonces por su posible marcha al PSG. "No sabemos qué va a ocurrir, pertenece a otro equipo y no tenemos nada que decir de jugadores de otros equipos", sentenció.