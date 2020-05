Rodrigo, en COPE: “Metimos el polvo debajo de la alfombra y no reaccionamos hasta que empezó a morir gente”

AUDIO - ESCUCHA LA ENTREVISTA A RODRIGO MORENO, DELANTERO DEL VALENCIA, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Hace justo un año el Valencia ganó su octava Copa del Rey y rompió una sequía de once años sin ganar títulos. Uno de los héroes de esa final en Sevilla fue Rodrigo Moreno. "Fue una noche de mucha alegría. Un momento esperado por todo el valencianismo".



El futbolista del Valencia manifestó, en El Partidazo de COPE, que un año después "ha sido una locura a nivel deportivo y personal. Han pasado muchas cosas, pero tenemos que seguir", apuntó.



Rodrigo señaló sobre la vuelta de LaLiga que "si tuviéramos más tiempo, mejor". "La competición se ha visto afectada. No vamos a volver igual que cuando nos fuimos. Vamos a ver la adaptación del cuerpo durante un mes seguido, las temperaturas que hace en el mes de julio y la norma de los cinco cambios. Es una situación nueva. No voy a jugar con miedo a lesionarme", admitió.



En cuanto a jugar a puerta cerrada, el delantero del Valencia recordó el partido de Liga de Campeones ante el Atalanta. "Es feo. Parece un entrenamiento, no sientes un partido oficial. Veremos la vuelta a jugar con público. Al final va a sacar más provecho el que mejor se adapte a la nueva situación".



Y añadió sobre la eliminatoria de vuelta de la Liga de Campeones que se disputó en Mestalla. "Fue uno de los puntos de contagio más grande. Por nuestra parte fue una desventaja. No entendíamos que los aficionados estuvieran en la puerta de Mestalla. Metimos el polvo debajo de la alfombra y no reaccionamos hasta que empezó a morir gente”, dijo Rodrigo, en El Partidazo de COPE.



En ese aspecto el parón le ha venido bien al futbolista del Valencia. "Hay que mirar la parte positiva. Durante la temporada siempre arrastras molestias".



Rodrigo no tiene "ningún favorito" para el título de Liga porque "cada año está muy complicado", pero espera "estar entre los cuatro primeros".



Sobre futuro en el Valencia, señaló que "son seis años de alegrías y tristezas. Ahora mismo no lo pienso. Queda mucho para hablar de estos temas. Ahora mismo no lo pienso", reconoció.



Sobre la polémica reunión de los futbolistas del Sevilla en pleno confinamiento, opinó que "hay que ser responsables, debemos ser los primeros en cumplir las normas". "Se han equivocado y ya está. Es algo que se debe evitar. Tenemos que dar ejemplo. No es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo. Todo el mundo quiere salir, pero no hay excusa. Forma parte de nuestra profesión".