Joaquín, en El Partidazo de COPE: “Cuanto antes juguemos, mejor; se está haciendo muy largo”

ENTREVISTA A JOAQUÍN SÁNCHEZ, CAPITÁN DEL REAL BETIS, EN EL PARTIDAZO DE COPE



Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, no esconde su satisfacción por iniciar la competición "tras dos semanas bastantes fuertes". "Pasan los días y sigues teniendo muchas dudas. Ahora ves un poco de luz. Empiezas de fase, sigues con la incertidumbre, pero uno ya tiene ganas de competir. Cuanto antes, mejor. Se está haciendo muy largo", opina.



El portuense reconoce que "el riesgo cero no me lo puede garantizar nadie". "Van a intentar acotar el riesgo, pero te puedes contagiar. "Intentamos tocarnos lo menos posible, pero hay veces que es inevitable pensar en mantener distancias", añade.



Sobre el 'caso Fali', respeta la decisión del jugador, pero "es complicado echar la persiana de la noche a la mañana sabiendo que puede tener toda la razón del mundo".





En este sentido, el jugador del Betis valora el regreso de la Bundesliga. "Como profesional me faltó la esencia del fútbol, el público y el ambiente. No recuerdo jugar un partido a puerta cerrada. Por la tele me pareció muy extraño, pero no va a cambiar mucho en la exigencia".



Joaquín cree que "estaría bien empezar" con un derbi Betis-Sevilla. "Nos estamos preparando. El Sevilla está haciendo una buena temporada, pero en estos partidos con tanta emoción no se sabe lo que puede pasar", declara.



Y admite que mantiene el contacto con el técnico del Barcelona, Quique Setién. "Para él es una alegría y un privilegio entrenar al Barcelona. Ganando al Real Madrid le hemos puesto a huevo LaLiga, pero quedan once jornadas y son muchos partidos".





Para Joaquín "los sanitarios son los verdaderos héroes. Gracias a ellos vamos a poder disfrutar". Y le daría mucha pena retirarse en silencio: "Me daría muchísima pena retirarme de otra manera que no sea sintiendo lo de siempre en el campo. Te da cierta tristeza con lo que he vivido. Los campos me han demostrado su cariño".