Emery: "No me creo mucho los premios porque he vivido cómo se dan los votos"

Unai Emery se enfrenta este jueves con su Villarreal al Barcelona. El técnico vasco y su equipo van a medir cómo se encuentran Xavi y su plantilla tras la dura derrota en el Clásico y el empate que casi les deja fuera de la Champions League ante el Inter Milán.

Pese a no pasar por su mejor momento el Barcelona ha recibido esta semana los premios individuales de Gavi y Lewandowski, algo de lo que también ha hablado el entrenador del Villarreal: "Sinceramente no me creo mucho porque he vivido cómo se dan los votos. Luego hay una parte de marketing que imagino que tendrá mucha incidencia. No llego mucho ahí, alguna vez habré estado reconocido en esos premios, pero lo que más me llena a mí es el reconocimiento profesional que recibo de mucha gente del fútbol de aquí y fuera", indicó.