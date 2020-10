Cavani firma con el Manchester United; Chiesa refuerza a la Juventus; el PSG se lleva a Kean y Danilo Pereira

Las horas previas al cierre de cada mercado de fichajes suelen ser las más vertiginosas de cada verano. Sin embargo, la pandemia, la crisis económica y la incertidumbre que se cierne sobre el fútbol mundial, han afectado notablemente a las transacciones de futbolistas.

Tal vez por falta de recursos económicos, por la dificultad de moverse entre países o por simple inacción en los despachos de los diferentes clubes, el caso de que no ha sido un verano de grandes nombres ni grandes cantidades.

En cope.es, contamos cómo se desarrolla este lunes 5 de octubre de 2020 en el que el, pasadas las 23.59h, los equipos ya no podrán hacer nuevas incorporaciones a sus plantillas.

El último día de mercado, minuto a minuto

1.22h El Manchster United anuncia a última hora la llegada del joven uruguayo Facundo Pellistri, por 10 millones de euros desde Peñarol.

���� Another Uruguayan arrives at Old Trafford...



✍️ Welcome to #MUFC, Facundo Pellistri! — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

00.22h Olsen, nuevo portero del Everton, cedido desde la Roma.

00.21h El extremo derecho Raphinha firma con el Leeds United por 17 millones de euros, procedente del Stade Rennes.

00.19h Theo Walcott, nuevo jugador del Southampton cedido.

1️⃣4️⃣ years

8️⃣ months

1️⃣6️⃣ days



It’s been a long wait, but @theowalcott is a #SaintsFC player once more! �� pic.twitter.com/OwuygIfPSy — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 5, 2020

00.17h Joachim Andersen, central danés del Lyon, firma con el Fulham.

23.15h Boufal, que jugó la temporada pasada en el Celta, firma con el Angers francés como agente libre, tras desvincularse del Southampton.

23.13h El lateral izquierdo uruguayo Laxalt, nuevo jugador del Celtic, llega procedente del AC Milan como cedido.

23.05h Fin del culebrón Cavani. El delantero uruguayo jugará en el Manchester United la temporada 20/21, llega como agente libre y firma por 1 años con los 'red devils'

22.33h Amad Traoré, nueva incorporación del Manchester United para enero de 2021. Llega procedente del Atalanta por 21 millones de euros más 20 en variables.

�� We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. ��#MUFC — Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020

22.12h Wilshere deja de pertenecer al West Ham y se queda como agente libre.

21.59h Smalling regresa a la Roma por 18 millones de euros, procedente del Manchester United.

21.56h El AC Milan ha rescindido el contrato del croata ex del FC Barcelona Alen Halilovic. A sus 24 años queda como agente libre.

20.44h Cuisance firma con el Marsella, cedido esta temporada procedente del Bayern Munich.

20.09h Deulofeu, nuevo jugador de Udinese cedido. La familia Pozzo certifica un nuevo traspaso, tras la llegada de Pussetto al cuadro de Udine desde el club inglés. El mediocentro Makengo también firma con el Udinese, cedido desde el Niza.

20.06h Ounas se marcha al Cagliari cedido desde el Nápoles.

20.05h El extremo argelino Ghezzal, pone rumbo al Besiktas desde el Leicester.

19.58h La Fiorentina hace oficial la llegada de Callejón, después de pasar el reconocimiento médico.

C A L L E J Ó N ������



José María Callejón è un nuovo giocatore della Fiorentina ��#ForzaViola �� #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard �� pic.twitter.com/vGTYdckVAX — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 5, 2020

19.48h El Saint Étienne confirma la llegada del central griego Retsos procedente del Bayer Leverkusen.

19.37h Más en Serie A: Maxime López, promesa del Marsella, sale cedido al Sassuolo de la Serie A. La Lazio anuncia la incorporación del central Hoedt a modo de cesión

19.35h El Arsenal cede a Guendouzi al Hertha Berlín.

Y una llegada más... ��



¡Nuestro nuevo refuerzo del mediocampo viene del Reino Unido! Mattéo #Guendouzi llega cedido del @ArsenalEspanol.#DeadlineDay#HaHoHepic.twitter.com/eom8l1hoxQ — Hertha Berlín Español (@HerthaBSC_ES) October 5, 2020

19.30h El Nápoles se hace con los serivicios del pivote francés Bakayoko, cedido desde el Chelsea. También en Italia, la Roma anuncia la salida de Perotti, que se marcha libre al Fenerbahce.

19.28h El lateral derecho Bouna Sarr firma con el Bayern Munich por 10 millones de euros. Llega procendete del Marsella.

19.27h La Roma confirma la salida de Kluivert con destino al Leipzig como cedido a cambio de 1 millón de euros.

+++ Weitere Offensiv-Verstärkung +++#JustInTime



Wir sagen: Welkom, Justin #Kluivert! Der 21-jährige Niederländer wechselt leihweise für ein Jahr von @OfficialASRoma zu den Roten Bullen.



ℹ️ https://t.co/ueAM4GieBIpic.twitter.com/x0U2HSABb6 — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) October 5, 2020

19.19h La Juventus se despide de Mattia De Sciglio. El lateral pone rumbo al Lyon cedido.

19.17h El Ajax oficializa el retorno de Davy Klaassen, a cambio de 11 millones de euros desde el Werder Bremen.

19.09h Alex Telles se convierte en nuevo jugador del Manchester United. El lateral derecho brasileño llega procedente del Oporto.

19.06h Douglas Costa regresa al Bayern Munich dos años después de su salida.

19.05h Choupo-Moting, nuevo jugador del Bayern Munich. El que fuese delnatero del PSG firma como agente libre con los bávaros.

19.00h Continúan los movimientos en Italia: el pivote francés Cyprien aterriza en el Parma a modo de cesión por 1,5 millones de euros. El central fiorentino Ceccherini se marcha al Hellas Verona en préstamo.

18.57h Más movimientos en Florencia: Federico Chiesa se marcha cedido a la Juventus por 10 millones de euros y compra obligatoria de 50 millones de euros.

18.46h La Fiorentina certifica las llegadas del central Martínez Quarta por 6 millones de euros desde River Plate, el lateral izquierdo italiano Barrecacedido desde el Mónaco y el extremo español Callejón como agente libre.

18.42h El Hoffenheim alemán consigue la cesión del extremoRyan Sessegnon, cedido hasta final de temporada desde el Tottenham. También anuncia la llegada del mediocentro internacional alemán Rudy, procedente del Schalke 04.

18.41h Matteo Darmian, nuevo lateral derecho del Inter de Milán, llega como cedido desde el Parma.

18.30hEl PSG confirma también la llegada del mediocentro defensivo portugués Danilo Pereira. Aterriza en el Parque de los Príncipes desde el Oporto a modo de cesión.

18.27hMoise Kean deja el Everton para firmar con el PSG como cedido hasta final de temporada.