David Villa elogia al nuevo Barça y se rinde ante el talento joven del fútbol español

Durante su visita al Premier Padel de Catar, David Villa ha atendido a los medios y ha compartido su opinión sobre el gran momento del FC Barcelona, el papel de los clubes españoles en la Champions League y la irrupción de las nuevas promesas del balompié nacional.

Al ser preguntado por el rendimiento del Barça, Villa se ha deshecho en alagos: “Muy contento de cómo están yendo las cosas. No solo por los resultados, sino por el juego y todo lo que están expresando en cada competición. Como culé, no queda otra que disfrutar esta temporada”.

Sobre las aspiraciones del conjunto azulgrana, ha sido muy contundente: “Por supuesto. Lo han demostrado ellos. Queda lo más difícil, la recta final, pero viéndoles jugar, cualquiera es optimista. Ya los que quedan ahí son favoritos. Si han llegado ahí y han eliminado a tantos rivales, es porque tienen potencial. Es muy complicado llegar a una semifinal de Champions”.

El exfutbolista no ha querido dejar de lado el fenómeno de los jóvenes talentos que están emergiendo con fuerza en el fútbol español como Lamine Yamal y Pau Cubarsí: “No es normal. Pasa cada cierto tiempo. Pero en España cada vez se trabaja mejor desde edades muy tempranas. Estos chicos están preparados mucho antes de lo que pasaba antes. Estamos hablando de chicos con una capacidad para el fútbol especial. Si no, no podrían estar jugando a esas edades, a ese nivel”.

Su paso por el primer Major de la temporada también le ha permitido compartir su afición por el pádel: “Sí, juego, sigo el circuito. No juego muy bien, la verdad, pero me lo paso en grande. Es un deporte que me gusta mucho seguir. Estaba aquí con la familia y también acercarme por aquí a ver estos fenómenos, que la verdad es que es una maravilla verlos jugar”.