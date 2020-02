Cucurella: "Esperaba que el Barcelona confiase más en la cantera"

Marc Cucurella, futbolista del Getafe, aseguró este jueves en rueda de prensa que "igual" el Barcelona, su próximo rival en Liga y su ex equipo, no tiene la "paciencia" que tenía antes con la cantera.

El jugador del conjunto azulón, que se formó en las categorías inferiores del Barcelona, lamentó que no se den a los canteranos del cuadro azulgrana las mismas oportunidades que tenían en otros tiempo.

"Pienso que en el Barcelona, que es un gran club, al final lo importante es ganar. Igual no se tiene la paciencia que se tenía. Como canterano que soy, no dan las oportunidades que merecen. Me sabe mal porque esperaba que se confiase más en la cantera. En el fútbol lo importante es ganar. Pesa más ganar que tener paciencia", comentó.

"Está claro que será un partido especial, he estado muchos años allí. Jugar en un estadio como en el Camp Nou es especial. Estamos bien, será un partido bonito", añadió.

Cuestionado por qué espera del choque ante el Barcelona en el Camp Nou, afirmó que en el Getafe saben que será un duelo "difícil" y reconoció que será "complicado" ganar en el campo del Barcelona.

"Pero estamos muy bien, estamos haciendo grandes partidos. Mejoramos desde el Madrid y nos encontramos fuertes. Llegaremos con la máxima ilusión del mundo. Más de un equipo ha hecho sufrir al Barça. Creo que estamos bien, estamos trabajando para encontrar esas pequeñas maneras para crear dificultades. Iremos con ganas", añadió.

Asimismo, habló sobre la posibilidad de que su compañero Ángel Rodríguez juegue en el Barcelona y afirmó que el delantero azulón "ha demostrado ser un gran jugador". "Todos los grandes jugadores son bienvenidos. Que disfrute, que esa gente son muy buenos y se puede aprender mucho".

Además, señaló que su entrenador, José Bordalás, "de momento" no le ha preguntado nada sobre el Barcelona y declaró que su técnico "sabe lo que tiene que hacer".

Sobre si el Barcelona tiene "Messidependencia", reconoció que "está claro" que siempre "hay un poco" porque el jugador argentino "es el mejor del mundo".

"Siempre intentas darle el balón. Eso siempre se tiene, por eso es el mejor jugador del mundo. En una acción que nadie ve el te la saca y te puede resolver".

Respecto al calendario que tiene que afrontar el Getafe, con encuentros ante el Barcelona, el Ajax y el Sevilla, indicó que antes de navidad también se hablaba de los partidos complicados que tenía el conjunto azulón y que fueron "superados con nota".

"Ahora nos quedan tres que serán difíciles. Si tu juegas bien y no consigues resultados siempre hay inquietud", concluyó.