Cristiano Ronaldo, sobre su éxito: "Soy una fruta apetitosa, una fruta que todo el mundo quiere morder"

Este miércoles vio la luz otra parte de la última entrevista completa que concedió el futbolista Cristiano Ronaldo en la que confesó haberse sentido traicionado por Ten Hag y por el Manchester United.

En ella dejó una divertida reflexión que no pasó desapercibida. A Cristiano Ronaldo, Piers Morgan le preguntó por su numeroso público en redes sociales.

"¿Por qué soy el ser más seguido del planeta? Yo también me lo pregunto. ¿Por qué yo y no otro? Para ser honesto, no es solo porque juegue muy bien al fútbol. Yo creo que soy carismático. Ah bueno, y ser guapo, que también ayuda", bromeó.

"Para ser sincero, el motivo no lo sé. Pero sí soy carismático. Soy una fruta apetitosa, una fruta que todo el mundo quiere morder, no sé cómo lo decís en inglés. Digamos que soy una fresa", terminó reflexionando entre carcajadas.

"Guardiola hizo todo para llevarme al City"

Cristiano Ronaldo dejó más titulares este miércoles en televisión y afirmó que estuvo cerca de fichar por el Manchester City, al mismo tiempo que confesó que Pep Guardiola "hizo todo lo posible" para llevarle al conjunto vecino.

"Estuve cerca de ir al Manchester City, es algo sobre lo que hablé mucho. Ellos lo intentaron mucho. Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City. Pero mi corazón, mi sentimiento, lo que había hecho antes y Sir Alex Ferguson hicieron la diferencia", confesó en la entrevista a TalkTV que ya empezó el domingo.

El astro portugués volvió a criticar a su actual club y dejó claro que su vuelta a Mánchester le sorprendió "para mal. Cuando firmé por el United esperaba que algo hubiera cambiado, estuve nueve años en el Madrid, luego en la Juventus... Pero me sorprendí para mal. Todo seguía siendo lo mismo, la tecnología, todo. Es algo que me sorprendió, no me lo esperaba. Todo seguía igual", indicó.

"Ahora mismo es un club que no está al más alto nivel. Espero que en el futuro puedan volver a serlo. No se han movido, es como si se les hubiera parado el reloj", expresó el portugués, que reconoció que las críticas no le afectan y que no le gusta perder el tiempo con las personas "que no le quieren".

La entrevista, que seguirá este jueves, ya tuvo un avance el domingo en el que el futbolista portugués arremetió hacia su entrenador, Erik ten Hag, a quien "no respeta", además de contra algunos dirigentes de los 'Red Devils', por sentirse "traicionado", y su excompañero Wayne Rooney.