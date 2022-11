Cristiano Ronaldo: "No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido"

El delantero del Manchester United Cristiano Ronaldo volvió a hablar este jueves en televisión y dejó clara su más que probable marcha del Manchester United una vez finalice el Mundial de Catar 2022, al mismo tiempo que repartió elogios hacia Leo Messi y puso fecha a su retirada.

"Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", confesó en la entrevista a TalkTV que ya empezó el pasado domingo.

Cristiano Ronaldo, sobre su éxito: "Soy una fruta apetitosa, una fruta que todo el mundo quiere morder" El futbolista bromeó sobre su éxito y su carisma, en la última entrevista concedida, en la que, además, volvió a reconocer el interés que tuvo Guardiola en llevarle al City. 17 nov 2022 - 01:17

En este sentido, el astro portugués dejó claro que su objetivo ahora pasa por el Mundial y que no piensa en otra cosa. "Es difícil decirlo en este momento. Mi estado de ánimo está, en este momento, en la Copa del Mundo. Probablemente sea mi última Copa del Mundo, mi quinta Copa del Mundo. Pero yo no sé, es difícil decir en este momento qué va a pasar después", agregó.

La entrevista que Cristiano Ronaldo concedió a Piers Morgan tuvo este jueves su segundo capítulo. En el primero, emitido el pasado miércoles, el internacional portugués criticó el estado actual del Manchester United y fue duro ante las críticas recibidas por excompañeros como Rooney o Neville.

Como ya se avanzó, el de Madeira condenó la actitud de su entrenador, Erik ten Hag, y se refirió al partido contra el Tottenham, en el que abandonó prematuramente el estadio, para mandarle un mensaje. "Me gusta la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los últimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos. Me arrepiento de irme contra el Tottenham antes del final", señaló. "No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar al equipo".

Sobre el incidente contra el Rayo: "Ocho jugadores y yo salimos antes de tiempo, pero solo mencionaron mi nombre... todos hicieron eso. El año pasado, muchos jugadores hicieron lo mismo. En ese partido, ocho jugadores hicieron lo mismo pero solo se habla de la oveja negra que soy yo. Lo entiendo completamente. Está bien, está hecho, pido disculpas al entrenador y para mí, el capítulo estaba cerrado".

Lejos de la polémica con su club, Cristiano se refirió a Lionel Messi y alabó la figura del argentino como un jugador "increíble" al que tiene mucho "respeto". "Es un jugador increíble. Como persona, compartimos el escenario 16 años. No soy su amigo, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono. No, pero es como un compañero de equipo", expresó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol", añadió.

Por último, el portugués quiso hablar de su retiro y, aunque tiene clara la fecha, dejó la posibilidad en el aire. "Quiero jugar dos o tres años más, máximo. Quiero terminar a los 40, una buena edad. No sé el futuro. A veces uno planea una cosa para su vida y como dije muchas veces, la vida es dinámica y nunca sabes lo que va a pasar", concluyó.