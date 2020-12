Courtois: "Ramos es un buen amigo de Navas, cuando llegué no fue fácil para él"

Thibaut Courtois suma su tercera temporada en el cuadro blanco y poco a poco recupera el nivel al que se le vio rendir en Atlético de Madrid y Chelsea. A sus 28 años se ha sincerado en una entrevista en SPORZA en la que habla sobre Sergio Ramos, Zinedien Zidane y su situación en el club de Concha Espina.

"Personalmente no puedo quejarme de 2020. En enero ganamos la Supercopa contra el Atlético, donde lanzo un penalti en la serie de penales. Justo antes del bloqueo también ganamos el Clásico", aseguró el belga.

Sobre su último premio individual en The Best también tuvo unas palabras. "Individualmente, valoro más el Guante de Oro de la Copa del Mundo. Mis predecesores para ese trofeo son grandes nombres. Ese trofeo The Best también es hermoso, pero es más una encuesta de popularidad", explicó.

“Creo que soy de los mejores”

"Creo que pertenezco a los mejores, incluidos Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson… Los porteros suelen tener periodos. En un momento determinado uno es imbatible, luego el otro. Todos tenemos cualidades distintas", señaló.

"Me llegan esas críticas, pero no leo todo. Mi secretaria de prensa filtra la noticia para que sepa de qué dirección sopla el viento. El mayor error de los futbolistas jóvenes es que miran en las redes sociales para ver qué se escribe sobre ellos. Pero simplemente te hace sentir mal", explicó sobre las críticas que ha estado recibiendo desde su llegada al Santiago Bernabéu.

“Mi relación con Zidane y Ramos pudo ser un poco distante al principio”

"Dijo que no tenemos nada más que ganar, así que voy a cambiar entre tú y Navas. Le gusta rotar. Pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Zidane. Nuestra relación puede haber sido un poco distante al principio, pero eso también se debió a que no tenía una historia con él como muchos otros jugadores. Él mismo se había dado cuenta y por eso tuve una buena conversación con él en el verano de 2019”, indicó.

Courtois también se refirió a su buen vínculo con Sergio Ramos. “Lo conocía de un poco antes, de unas vacaciones en Ibiza. Es un buen amigo de Navas, así que al principio no fue fácil para él. Pero me recibió bien, nunca tuvimos problemas”, confesó.