Confirmado el fichaje de Arturo Vidal al Inter por un millón de euros en variables

Arturo Vidal ya es, a todos los efectos, nuevo jugador del Inter de Milan. Tanto el Barcelona como el equipo italiano han confirmado este martes la operación, que se ha tasado en un millón de euros en concepto de 'variables'.

El club azulgrana confirma la cuantía económica de la operación en un comunicado: "El conjunto italiano pagará al FC Barcelona 1 millón de euros en variables" y agradece "a Vidal por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro".

El futbolista se despedía del Barcelona horas antes a través de redes sociales: "Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta. Me despido de todos, después de vivir dos años maravillosos en este gran club. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño", escribía en su cuenta de Instagram.

Casi cien partidos como azulgrana

Arturo Vidal ha jugado 96 partidos (66 de Liga, 10 de Copa, 18 de Champions y dos de Supercopa) en los que ha marcado 11 goles y ha aportado 10 asistencias. Y ha sumado a su palmarés LaLiga y la Supercopa de España conseguidas en 2019.

El futbolista chileno regresa al fútbol italiano, donde vistió la camiseta de la Juventus entre 2015 y 2018. Vidal se encuentra en Milan desde el domingo, tal como informó su nuevo club.