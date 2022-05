Aleksander Ceferin: "Que el Madrid esté en la final de la Champions es una prueba de lo limpia que es la UEFA"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habló muy claro en un medio esloveno sobre el Real Madrid como promotor de la Superliga: "Llegará el momento en que estas cosas se aclararán, pero seguro que no estarán en el campo". También quiso dejar su punto de vista sobre la final de Champions que se disputa este 28 de mayo en París: "En semifinales dudaba que la Real pudiera eliminar al Manchester City, sobre todo después de la derrota en el primer partido. Pero obviamente tiene nueve vidas como felinos. Es un equipo experimentado. En mi opinión su defensa es débil. Tiene al milagroso Karim Benzema, de quien he dicho muchas veces que, en mi opinión, es uno de los jugadores más infravalorados de la historia del fútbol. Luka Modric cuanto mayor es, mejor es. Pero el Liverpool tiene jugadores más jóvenes y tiene una experiencia muy importante en la final. No me atrevería a predecir el ganador, por regla general juzgo mal. Será una final increíblemente interesante".

Además, el presidente de la UEFA aprovechó para demostrar el ejercicio de limpieza de la competición: "No tengo problemas con el Real Madrid, por supuesto, aunque no tengo contacto con la dirección del club en este momento. Pero el lugar del Real en la final de la Liga de Campeones es una prueba de lo limpia que son las competiciones de la UEFA. Real Madrid y Barcelona están en las finales masculina y femenina. Nadie ha interferido en lo contrario".