Caso Griezmann: Un callejón con (difícil) salida

El 31 de Agosto del año pasado y sobre la campana, el FC Barcelona (de Laporta y Mateo Alemany) y el Atlético de Madrid (Miguel Angel Gil) formalizaron una operación extravagante y transgresora. El Barça, que le había comprado a Griezmann al Atlético por 135 millones de euros , dos años antes (Julio 2019), le cedía sin coste al jugador al Atleti. Fueron 135 y no 120. El Atlético le sacó 15 millones más al Bartomeu para evitar una denuncia por negociar con un jugador con contrato en vigor.

Ese dinero lo usó el Atleti para fichar a Joao Felix por 120, un dinero que ya habría podido recuperar (sin que el jugador haya explotado del todo) si hubiese aceptado los 135 del United o del Bayern Munich.

¿Cómo fue esa cesión?.

Un Barça que venía de 97+ 485 millones de pérdidas, Laporta llevaba 5 meses en el cargo, Messi se había ido y había que aligerar mochila. Así que el Barca cedió al jugador al Atleti 2 temporadas consecutivas, pero al término de la primera había que revisar el acuerdo mutuo. Si un club instaba el regreso o la devolución y el otro no quería, no se podía hacer. Tenían que estar los dos clubes de acuerdo en una cosa u otra.

La letra pequeña del acuerdo de cesión.

El acuerdo fue que si el jugador disputaba más del 50% de partidos, que estuviese disponible (importante el matiz), más de 45 minutos, durante las dos temporadas, el Atlético tendría la obligación de comprar al jugador por 40 millones al Barcay Griezman tendría todavía dos temporadas más de contrato en el Atleti ( 23/24 y 24/25 ).

Si no se daban esas cifras necesarias de partidos, Griezmann volvería en Julio de 2023 al Barça y todavía le quedaría una temporada más de contrato.

Durante las dos temporadas de cesión, el Atleti le pagaba el salario al jugador (que se lo bajaba de 16 a 12 netos) , el Barça no cobraba nada por la cesión y además tenía que contabilizarse la amortización anual del fichaje (27 kilos cada año).

Acabada la primera temporada de cesión, ny que metía entre todas las competiciones :

25 goles en la 14/15

32 en la 15/16

26 en la 16/17

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

29 en la 17 / 18, o

21 en la 18/19 .

En su regreso al Atleti Griezmann hizo la temporada pasada 3 goles en Liga , 4 en Champions y 1 en Copa. 8 goles en total. Y regresó un Griezman más centrocampista ofensivo y menos delantero. Y con 30 años ( ahora tiene 31).

Así que el CEO del Atleti, intentó devolver al jugador al Barca. Pero el Barça dijo que no. El Atleti lo intentó por todos los medios e incluso ofreció pagarle al Barca una cantidad para que aceptara la devolución. Pero esa cantidad era inferior a la ficha que le tendría que pagar el Barca si regresaba (16 netos, 30 brutos). Y el Barça además estaba más que excedido en su límite salarial. No le compensaba de ninguna forma.

¿Cómo son los cálculos para saber el número de partidos que tendría que jugar Griezmann, más de 45 minutos durante la temporada que ha comenzado para que el Atleti tenga la obligación de comprarlo..?

En la primera temporada de cesión (21/22) Griezmann ya jugó el 81% de partidos que cumplen esa condición mínima.

Antoine estuvo disponible (no lesionado ni sancionado) 37 partidos y jugó más de 45 minutos en 30.

En los 3 primeros partidos de Liga estaba todavía en el Barca y durante 10 no estuvo convocado por lesión.

Vamos a la temporada actual (la segunda de cesión). Hagamos una previsión. Normalmente el Atleti jugará 38 partidos de Liga y pongamos 8 de Champions y 6 de Copa del Rey. Pongamos incluso 2 de Supercopa de España por si acaso. Total 54 partidos. Vamos a hacer una estimación alta de que esté disponible (sin lesión ni sanción) unos 50 partidos.

37 partidos estuvo disponible en la primera temporada y 50 estaría en la que acaba de comenzar. Total 87 partidos. El 50 % serían 43,5 partidos. Y ya jugó 30 partidos en la primera temporada. Es decir en el momento que juegue 14 partidos más de 45 minutos en la temporada actual se daría la condición para que el Atleti esté obligado a comprarlo por 40 kilos y darle dos años de contrato a 12 netos ( 20 brutos ) por año. Y el Barca se ahorraría el último año de contrato ( 30 kilos brutos ).

14, son muy pocos partidos. El botón rojo está muy cerca. El Atleti tiene una cosa clara a día de hoy ( a lo mejor la rompe durante la temporada y luego el parece barato ): no quiere tener que comprarlo y pagar esos 40 kilos de traspaso más otros 20+20 de salarios por un jugador que en 2023 ya tendrá 32 años. El jugador lo sabe. El Barca lo sabe. Y Simeone lo sabe porque ha sido informado.

Por cierto si sucediese la desgracia de una lesión larga, los partidos disponibles se reducen y por tanto se acortarían muchísimo el número de partidos a jugar para que se de la obligación de compra. Que rece Griezman y el Atleti.

Para más inri al Atlético de Madrid, LaLiga ( pese a ser Vicepresidente) le ha obligado a computarse en su coste de plantilla y le ha afectado a su limite salarial, 13,3 millones de euros más, además del salario. No son 13,3 millones que salgan de la caja del Atleti, como sí que salen los del salario. Pero es menos cantidad que ha dispuesto para otros jugadores. ¿Por qué?. Porque al haberse dado ya más del 70% de partidos disputados para que se active la clausula de compra, la herramienta de LaLiga preventivamente le obliga al Atleti a meterse en su gasto de plantilla 1/3 de los posibles 40 a pagar.

Así que al Atleti , el cromo Griezmann esta temporada le cuesta a efectos de Fair Play (límite salarial) 20+13,3 millones = 33,3 millones en su coste total de toda la plantilla cuyo límite es de 353. Parece injusto porque si no jugara los partidos necesarios y al final no lo compra, el Atleti ha tenido este año 13,3 millones menos de Fair Play (coste de plantilla). Lo normal es que la temporada que viene se lo devuelvan y le diesen esos 13,3 de más.

¿Qué ha pasado en los dos primeros partidos de Liga?.

Casualmente o no, Griezmann ha jugado en ambos menos de 45 minutos. Salió en los dos partidos en el minuto 62.

El Barca está mirando esta situación con lupa y COPE ha podido confirmar que ya ha pasado el expediente a sus servicios jurídicos por si se pudiese producir fraude de ley. Es decir que el Atleti intencionadamente hiciese lo posible para evitar que el jugador juegue lo necesario para no tener que pagar los 40 millones.

¿Por qué no podría el Atleti decidir que un jugador suyo juegue más o menos..?

Cholo Simeone que conoce la situación, ¿qué hará?. ¿Va a estar con la tabla Excel controlando que nunca llegue a jugar esos 12-14 o 15 partidos mas de 45 minutos para cumplir con el deseo del club de no tener que comprarlo ?.

Ahora ganan la partida de la titularidad Morata y Joao Félix, pero ¿Qué va a ocurrir si verdaderamente llega un momento que el Cholo lo necesita o lo quiere poner..?. ¿Lo pondrá o cumplirá instrucciones del club..?. Es una situación incómoda que si no se lleva bien podría incluso crear una grieta.

El Atleti ha ido de cara con todos los actores y todos saben lo que hay.

El Barça se huele la tostada y se prepara. Pero el Atleti siempre podrá decir que el jugador no ha jugado porque eran decisiones deportivas tomadas libremente por el entrenador. Y no creo que Simeone ante un hipotético juez dijera que le obligaron a no ponerlo. Otra cosa es la tensión que puede generar esto durante la temporada para la imagen del Cholo.

¿Qué va a hacer Griezmann …?

Y en medio el jugador que tiene un Mundial a la vuelta de la esquina y estará viendo que no juega lo suficiente y que quizá no va a jugar. ¿ Estará tranquilo o le habrá dado instrucciones a su agente para que busque un club..?

En tal caso , el Atleti tendría que dar permiso (casi seguro lo daría) y el Barca aceptar la cantidad (40 o menos) que dicho club pagase de traspaso por un jugador caro con ficha alta y con 31 años.

Un callejon con salida….difícil

Así que hasta el 31 de Agosto hay caso Griezmann, y es un callejón con salida para todos , pero es una salida difícil.

Si finalmente el Atleti tuviese que hacer lo que no desea y se viese obligado a comprar al jugador el próximo verano y pagar 40 millones, si miramos la operación global para el Atleti sería mucho más dulce que para el Barça. ¿Por qué?

El Atleti compró a Griezmann en 2014 a la Real Sociedad por 30 millones, lo vendió al Barça por 135 en 2019. Siendo del Barça, lo habría disfrutado 2 temporadas cedido pagando sólo la ficha reducida y en 2023 lo re-compraría por 40 al equipo que se lo vendió por 135.

Una ruina para el Barça y una gran operación para el Atleti

El Barça lo habría tenido 2 temporadas la 19/20 (15 goles) y la 20/21 (20 goles). Y por esa dos temporadas habría pagado 135 y cobrado 40. 95 millones más el salario de dos temporadas (30+30). Y si vuelve con 32 años todavía tendrá que pagarle otra temporada más de contrato y no habrá cobrado esos 40 millones salvo que encuentre un comprador el próximo verano.

También puede suceder que Griezmann se salga esta temporada, que el Cholo lo ponga sin presión porque el jugador la rompe, que haga un gran mundial , que el Atleti pague a gusto los 40 kilos y que el Barca respire. Y todos (casi) contentos. El que menos sería el Barça, pero del mal el menos.

Se aceptan apuestas, con o sin palomitas.