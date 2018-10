Caparrós, en El Partidazo de COPE: "Con el VAR se pierde la pasión del fútbol; es un juego y debe haber error"

Este jueves, El Partidazo de COPE mantuvo una interesante conversación de fútbol con Joaquín Caparrós, director deportivo del Sevilla, en la semana en la que el equipo líder viaja al Camp Nou. Se da la circunstancia de que Caparrós fue el último entrenador que logró una victoria del Sevilla en el coliseo azulgrana: "Son plantillas distintas y situaciones distintas, vamos al Camp Nou sabiendo que es difícil pero que es un partido abierto. Tenemos una muy buena plantilla, y el sevillismo está confiado en que podemos traernos un resultado positivo. El empate en el Camp Nou no sería un mal resultado".

La confianza está siendo clave en el equipo de Machín: "Los futbolistas van poco a poco cogiendo el concepto que quiere Machín. El partido contra el Levante fue importante porque cogimos mucha confianza, que nos reafirmó jugar contra el Madrid. El beneficiado va a ser el equipo de esa exigencia dentro del vestuario".

En los despachos, confesó que "lo que peor he llevado es lidiar con representantes. Hay buenos, mejores y peores. Hay que conocer con quién estás trabajando. Los jugadores infantiles tienen representantes, los que tienen proyección tenemos que hacerle contrato. Ningún representante me ha intentado untar, quiero morir virgen en ese sentido".

De cara al partido contra el Barça, cree que "que parar a Messi es trabajo de equipo".

Una victoria mantendría al Sevilla en su objetivo que es "la Champions, no podemos despreciar nada".

Preguntado por el VAR, asegura que "siempre he declarado que no me gusta el VAR. El tiempo dirá si es mejor o peor, pero se pierde la pasión del fútbol. Es un juego, y tiene que haber error. La acción suprema es el gol y se pierde la pasión del gol porque no sabemos si hay que esperar o no".

Sobre el actual entrenador, Pablo Machín, lo califica de "una apuesta y queremos brindarle todo lo que está en nuestras manos".

Sobre el no fichaje de Portu, contó que "no se le fichó porque dábamos hasta cierta cantidad. El Girona pidió más dinero, alargó el tempo y dijimos que rompíamos las negociaciones. Ben Yedder lo que hace muy bien es meter goles, y está entre los 35 preseleccionados por el seleccionador francés", finalizó.