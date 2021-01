Cañizares responde en El Partidazo a la acusación de Guardiola por el grupo de Whatsapp del equipo olímpico

El canal 'Vamos' emitió recientemente un documental llamado 'Tócala otra vez, Pep', en el que el protagonista era Pep Guardiola. El actual entrenador del Manchester City repasa su carrera deportiva y habla de un grupo de Whatsapp que hay de los integrantes del equipo que logró el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, en el que estaban Guardiola y Santi Cañizares.

Guardiola da su versión por la que queda 'excluído' de una quedada entre algunos de sus integrantes, gestada a través de ese grupo de Whatsapp: "El gran Alfonso y Cañizares, amigos en aquellas épocas, ahora muy críticos por yo haber jugado en la Selección. Yo amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España, sólo faltaría. Estoy mucho más cercano a España que a cualquier otra parte del mundo".

"En la Olimpiada, formamos un grupo increíble, que sé que se reúnen por Whatsapp, pero como yo no he tenido Whatsapp... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera venir, pero no tengo Whatsapp y por lo tanto no me enterado de que se reúnen. Ojalá un día nos podamos reunir".

La versión de Santi Cañizares, en El Partidazo de COPE

Santi Cañizares explicó la situación con todo tipo de detalles en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño: "Lo del grupo de Whatsapp no tiene que ver con el asunto político. Es un grupo de Whatsapp que me llamó la atención que no estuviera él, pero un día hablando con Mister Chip, me preguntó, y yo conté que incluso le disculpé, porque es entrenador del Manchester City, que estaba para cosas más importantes. No le pude invitar porque no soy administrador ni tengo su móvil, y no le pude invitar porque él dice que no tiene Whatsapp".

"Pero yo no le he censurado que no estuviera en ese grupo, incluso le he disculpado. Pero venimos de una sociedad en la que se cuentan las cosas del revés".

"En el año 92, cada uno se podía sentar tranquilamente, porque eran 40 días de concentración, y exponer sus teorías políticas sin problema. Estábamos en una etapa en la que Cataluña se llenaba de banderas españolas, y donde toda España estaba orgullosa de la Olimpiada de Barcelona. Y donde Guardiola tenía la misma idea de Estado que tiene ahora. Cada uno exponíamos nuestra idea y no pasaba absolutamente nada".

"Ahora, los políticos, la sociedad... Hemos picado ese anzuelo y ahora somos radicalizados. Ese anzuelo también lo picó Guardiola, que llegó a decir que España vivía una deriva autoritaria, cuando lo de la sentencia del 'procés', o cuando ha dicho que es un estado opresor. Y a mí, como español, o a Alfonso... o a Paco González, nos ofende y lo recriminamos".

"¿Y sabes de lo que estoy contento? De que ahora tiene un discurso totalmente distinto. Cuando dice que ama Cataluña, o dice que es su país, no hay ningún problema. Cuando dice que tiene cariño a España es muy distinto que cuando Alfonso o yo le decíamos que se ponía la camiseta de un Estado opresor. Eso es lo único que le hemos recriminado, nada más, porque nos sentimos ofendidos, sin ningún tipo de radicalidad".

"Estoy seguro de ahora me junto con Pep y hablaríamos igual que lo hacíamos en 1992. Pero estamos en una sociedad en la que las cosas se manipulan mucho".

¿Qué jugadores quedan en ese grupo de Whatsapp?

Cañizares contó qué jugadores siguen y quiénes, por diferentes motivos, se han marchado: "De ese grupo de Whatsapp salieron muchos jugadores, cansados, como Luis Enrique, Abelardo, López, Alfonso o Kiko, al que no le gustan los grupos de Whatsapp".

"Que nadie interprete que lo del grupo de Whatsapp es una cuestión política, ni es un desprecio de Pep. No tiene que ver lo de Whatsapp con algún tipo de fricción o connotación política", concluyó.